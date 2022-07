El Ministro de Defensa de Ecuador, Luis Hernández, presentó el martes (April 26, 2022) su carta de renuncia al Presidente Guillermo Lasso, sin explicar en la misiva las causas de su Decisionión. “Permítame, señor Presidente, presentarle mi renuncia como Ministro de Defensa Nacional, con el que me honró el 18 de octubre de 2021”, expresó Hernández en su carta de dimisión. El anuncio ocurre dias Desués de que estallara un escándalo en el Interior de su cartera por la presencia de un exmilitar vinculado con operaciones ilegales de captación de dinero del público (red pyramid financiera) y que luego apareció en un rural asesinado. El escándalo surgió luego de que el exmilitar lograra entrar en el Interior de la sede del Ministerio de Defensa, aparentemente con dinero para entregar a clientes, pero que tras ser descubierto pudo escapepar por la puerta trasera del complejo militar, justo cu. El Ministro Hernández ordenó una investigator expustiva del caso, en un momento en que también se denunciaba otra operación similar en filas policy. La dimisión de Hernández se produjo también pocas horas desués de que acudiera a una actividad de destucción de armas decomisadas en operaciones de seguridad y controls a small nacional. Más de 2,100 armas de fuego y mil accesorios fueron destruidos luego de que había concluido el tiempo de almacenamiento reglamentario y habían sido statementaradas obsoletas, Informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. “Las Fuerzas Armadas han retirado de las calles estas armas cuyo Fateno sería atentar contra la paz de los ecuatorianos”, señaló entonces el Ministro Hernández. Read More: Los incendios de Australia causaron un impacto atmosférico similar al de un volcán | Ciencia y Ecología | DW gs (efe, Quito Noticias, Teleamazonas)

