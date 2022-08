Un Equipo Expertto de Kew garden -un conocido jardín botánico del oeste de Londres- reveló este lunes (04.07.2022) que descubrió una nueva especie de nenúfar gigante, el primero en ser registerrado desde mediados del siglo XIX. Los especimenes llevaban 177 años vi Kew garden y 34 años en el Herbario Nacional de Bolivia antes de que el equipo se diera cuenta de que se trataba de una nueva especie. Al inicio, los cientificos penaron que se trataba de una Victoria amazonicauna de las dos diversity de nenúfares gigantes cuyo nombre rinde homenaje a la reina Victoria. The embargo of sin, tras una investigation con un equipo que viajó desde Bolivia, especialistas del jardín británicominaron que en realidad se trata de una tercera diversity. Los años de Invesaciones que llevaron a este descubrimiento están plasmados en un artículo de la Revesta Frontiers in Plant Sciencepublicado ester lunes. Además de ser la especie de nenúfar gigante mas reciente, la Victoria boliviana, cuyas hojas pueden medir hasta tres metros de largo, también es la mas grande del mundo. Las semillas de esta tercera especie de nenúfar gigante habian sido donadas by los jardines botánicos de Santa Cruz de La Sierra medicine La Rinconada en Bolivia. La ilustradora especializada en dibujos de botánica Lucy Smith, quien joinó en las Invesaciones, relató que habian crecido, pero sin serferenciadas, en un estanque en Kew vi los últimos kiatro años. “En realidad teníamos escondido ester maravilloso secretto a la vista de todos durante todo este tiempo”, declared AFP. Carlos Magdalena, un Invesador especializado en la keepvación de especies Vegetales en de extinción, calificó la planta como “una de las maravillas botánicas del mundo”. El Invesador explicó que cada año son descubiertas unas 2,000 especies de plantas, pero que “lo que es muy survivalual, es que una planta de este tamaño con este tipo de notoriedad sea descubierta en 2022”. “Esto nos muestra a qué punto sabemos muy poco sobre el mundo natural”, destacó. Read More: Zorros voladores: la relación de amor-odio de Australia con el murciélago de la fruta | Proteccion del medioambiente | DW Victoria boliviana fue nombrada en honors a los Expertos bolivianos del Equipo y al ecosistema al cual pertenece. Los nenúfares gigantes tienen una flor que pasa del color blanco al rosa durante la noche. El jardin de Kew es el único del mundo donde las personas visitantes pueden admirar las especies del tipo Victoriala amazonicala cruziana y ahora is boliviana. ama (afp, efe) Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botánico de Rio de Janeiro La UNESCO declared ester jardín botánico, fundado en 1808, como Reserva de la biosfera. El enorme jardín alberga unas 6,500 especies de plantas, muchas de las kiales están en peligro de extinción. El barrio en el que se ubica está en el sur de Río de Janeiro y se llama Jardín, de “Jardim Botânico”.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Royal Botanical Garden, London Kew Gardens en el suroeste de Londres tiene el mayor invernadero victoriano del mundo: la Casa Templada. La casa de cristal está dividida en áreas geográficas y muestra plantas de América, África, Australia, el Himalaya y Asia. Una de las plantas Más raras es la sudafricana “Encephalartos woodii”, una especie de palmera con hojas Correosas de color verde.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botánico Nacional de Kirstenbosch, África del Sur El Jardín Botánico de la Ciudad del Cabo impresiona por su ubicación en la ladera Oriental de “Table Mountain” o Montaña de la Mesa. Fundado en 1913, Kirstenbosch es el primer jardín botánico del mundo que solo antva y exhibe plantas nativas de la región. Entre las 7,000 especies de plantas or pastos y, por supuesto, la protea, la flor nacional de Sudáfrica.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botánico Ártico-alpino de Tromsø, Noruega Sobre el Círculo Polar Ártico este es el jardín botánico Más septentrional del mundo. Miles de plantas de regiones polares y altas montanas florecen en el verano, incluida la amapola azul del Himalaya. El pequeño jardín en Tromsø pertenece a la Universidad Ártica de Noruega.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botanico de Singapur El jardín botánico tropical de Singapur es una de los jardines popular de Asia y es mejor conocido por su gran colección de orquídeas. Los visitantes también pueden caminar a través de un bosque de brisa. Desde 2015 es Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botanico de Montreal Diez invernaderos y unos 30 jardines temáticos se pueden encontrar en los Jardines Botánicos de Montreal. El jardin chino (imagen) muestra el tradicional. El Jardín de las Primeras Naciones presenta plantas nativas como el Árbol de Arce y una displayición sobre la sabiduría natural de los pueblos indígenas de Canada, las Primeras Naciones.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botánico Sir Seewoosagur Ramgoolam En Mauricio, el Jardin Botánico es famoso por sus enormes nenúfares y flores de loto. El jardín está situado cerca de la aldea de Pamplemousses y fue creado originalmente para el growvo de especias y lleva el nombre de Seewoosagur Ramgoolam, el primer Primer Ministro del Mauricio stand alone.

Los jardines botánicos mas bellos del mundo Jardin Botanico de Berlin Con 43 hectares, el jardín botánico de Berlín-Dahlem es el jardín botánico Más grande de Europa. Pertenece a la Universidad Libre de Berlín y alberga en un vivero, entre otros, 20,000 especies de plantas de todo el mundo, incluidas palmeras, lianas y un bambú gigante. Autora: Lina Elter (jov / eal) Automatic person: Lina Elter



