“El mensaje claro para Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados como lo ha hecho en todas las elecciones que él ha joinado”, dijo este martes a medios de comunicación el registerrador nacional, Alexander Vega. Petro, Aspirerante por el Pacto Histórico y que sacó el 40.33% en la primera vuelta del 29 de mayo, dijo en una entrevista con el diario El País, que en la Registraduría or “phimmoi sospechosos” y no tiene “neutralidad”. “Hay un inmenso peligro, debemos tener nuestros propios Controlles. Quizá contar voto a voto, de tan apretados como están los kiaros. Si un resultado transparente me es adverso, lo aceptaré. Igual si gano, pero tiene que ser transparente”, dijo el candidato, que se enfrentará este domingo al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, un empresario multimillonario de la construcción con discurso populist. El registerrador aseguró que “se le han brindado todas las garantías a él ya todos los candidatos” sobre el proceso electoral college y alegó que el Pacto Histórico tensrá acreditados mas de 42,000 decgos Electorales y la Liga de Gobernantes de Gobernantes de Gobernantes Hernnosá.00021, de Hernnosá.000. “Es un mensaje claro: deberá respetar y acatar los resultados electorales como él lo ha hecho en las elecciones anteriores que ha joinado”, subrayó Vega al aspirine de izquierdas, que es la tercera vez que concurre a unos comicios. La Registraduría se vio envuelta en una polémica tras las elecciones lawlativas del 13 de marzo cuando los resultados del preconteo no se habian contabilizado para el Senado en un inicio al Pacto Histórico. Problemas tecnicos de las lawlativas “fueron superados” Desde entonces, las críticas y sospechas de fraude han venido de varios partidos y todos los ojos settingan puestos en la primera vuelta y en el preconteo y el electoral “software”. The embargo of sin, ningún candidato critique has los resultados de esa vuelta y las misiones de Observación electoral sameidieron en que tanto los comicios como el escrutinio se realizó con normalidad y ya se superaron los problemas tecnicos de las lawlativas. Read More: II Reich: Imperio bismarckiano (1871-1918) | Ciudades y Rutas | DW “La Registraduría en primera vuelta hizo un excelente trabajo y nadie rechazó el resultado, nuestra Democracia es sólida, así lo renocene las misiones de Observación constituency, las garantías están dadas”, aseguró Vega hoy. Este domingo, los colombianos están concocados a elegir al Presidente que sucederá a Iván Duque en la Casa de Nariño, en una votación en la que las encuestas muestran un resultado muy ajustado para los candidatos e incluso un empate tecnico. jov (efe, elespectador) Puerto Wilches, el pueblo anfibio La inmensidad del Magdalena El río Magdalena Colombia de sur a norte, conectando los Andes con el mar Caribe. Puerto Wilches está ubicado a la orilla del rio, en una parte de su cauce conocida como Magdalena medio. En esta región confluyen varios ríos y or varias ciénagas. La temperatura es Cálida y el paisaje lo dominates the rich cuisine.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Mas que petroleo Si bien se encuentra en una región donde se ha exploretado petróleo desde hace ya un siglo, no es la única actividad economica que se Practa en Puerto Wilches. Tiene una gran comunidad de pescadores artesanales y de jornaleros en grandes sembradíos de Palma Africana. Ambas actividades allows un nivel de subsistencia precaution, además de depnder de condiciones climáticas específicas.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Las planicies inundables Enépoca de sequía, los pescadores Cultvan en las zonas donde el río cede y viven de la Agriculturalura. En la ciénaga de Paredes, única por tener manaties, los pescadores se han encargado de alimentar a los animales en laépoca Más seca del año por chi.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Zonaftingada Desde 1921, Jaguares y manaties se han visto Deslazados por la Industrialria de los hidrocarburos y la migración que la acompañó. Tras derrames de crudo y el conflict armado, la fractura hidráulica con rastros de minerales radiactivos será el siguiente capítulo para la región. Décadas atrás se encontró uranio en otro municipio del startedamento de Santander.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Las voces en tierra In 2021, los wilchenses will be a volcano a las calles en rechazo a la realización de proyectos piloto para probar la fracturación hidráulica en su municipio. El temor a perder su do de maintain long debido a la continación del agua, fue mayor al temor a ser asesinados por manifesto. Jairo Toquica, alcalde del municipio, ratificó su apoyo a las protest.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Las voces en el agua En 2015 el gran río Magdalena will secó, bumble bee en un riachuelo de dos metros de anchor, o menos. Para los pescadores el río lo es todo, por eso su Ididad es inseparable del cuidado del Magdalena. Por eso también desde sus embarcaciones reactionaron en contra del fracking en su municipio, ya que su secureo se ha visto afectado por derrames de crudo como el del pozo Lizama 128 de Ecopetrol.

Puerto Wilches, el pueblo anfibio Genus Las nuevas Nacidos en una de las zonas donde el conflict armado colombiano se vivió con Más intensidad, los jóvenes de Puerto Wilches se criaron en la desescalada de laitiara. Grupos de jóvenes como Aguawil, han optado por statementarse en contra del fracking en Colombia. No son los primeros en hacerlo, pero han sido los únicos que no se han detenido ante las amenazas de grupos paramilitares. Automan: Darío Berrío Gil



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Registraduría pide a candidatos respetar resultados de elecciones colombianas | Colombia en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Registraduría pide a candidatos respetar resultados de elecciones colombianas | Colombia en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Registraduría pide a candidatos respetar resultados de elecciones colombianas | Colombia en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Registraduría pide a candidatos respetar resultados de elecciones colombianas | Colombia en DW | DW” posted by on 2022-08-13 05:57:15. Thank you for reading the article at Sguy.Net