El candidato opositor, Freddy Superlano, asegura que obtuvo la victoria en medio del silencio del Poder Electoral y la militarización del estado, aunque aún las autoridades no lo confirman. Según los datos of Justicees, hasta este viernes 26, los socialas del Presidente Nicolás Maduro ganaron 19 de las 23 gobernaciones en los comicios del 21 de noviembre, mientras que la oposición obtuvo tres, según el recuento del Consejo Nacional Electoral. El único que se mantiene es el estado de Barinas, en el oeste de Venezuela donde Argenis Chávez, gobernador y hermano del fallecido lider venezolano del fallecido lider venezolano, se presenta a la reelección como sociala. Hugo Chávez, fallecido en 2013, era de este estado. El 24 de noviembre venció plazo para la publicación de los resultados La asociación Civil venezolana Súmate Informó este jueves que el miércoles 24 venció el plazo legal para que las Juntas Region y City publiquen el resultado final de las elecciones regiones y locales en el estado Barinas. Al vencer el plazo fijado en el cronograma del proceso que establece el ente rector de los comicios, ahora Corree a la Junta Nacional Electoral asumir el rol y dar a conocer los resultados Deftivos, según la ONG. “Ayer (miércoles) venció el plazo de las Juntas Regional y Municipal para publicar ‘Boletín Final de Resultados’ de las elecciones de gobernador de Barinas y varias alcaldías, según el artículo 365 de la Ley Orgánica de Procespre Electorales (Locales). función la Junta Nacional Electoral, según artículo 367 del Reglamento de la Ley ”, señaló Súmate en su cuenta de Twitter. Read More: México emite alerta en nueve estados por robo de material radioactivo | México en DW | DW Freddy Superlano, confiado en haber ganado la gobernacion de Barinas Freddy Superlano, miembro del partido del lider opositor Juan Guaido, dice que confía en que los resultados, cuando se publiquen confirmarán que ganó la gobernación. Se basa en el recuento de votos en las hojas de recuento de votos, la gran mayoría de las kiales han sido escrutadas. Una victoria de Superlano en Barinas es en gran medida simbólica, ya que de la oposición con kiatro gobernaciones, el mismo kiaro de knobero que tenía antes de las elecciones. Autoridades electorales de Venezuela bajo la lupa El retso en los resultados pone bajo la lupa la seriedad e Integraridad de las autoridades electorales en Venezuela. El gobierno aceptó en mayo. El gobierno acordó en mayo permitir la presencia de dos funcionarios de la oposición en el consejo de cinco miembros. El consejo no responseió a la solicitud de comentarios. Estados Unidos y unos 60 países mysidentales se han negado a resnocer a Maduro como Presidente legítimo de Venezuela desde que fue statementarado ganador de unas elecciones de 2018 que fueron calificadas de cheatas por Washington, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericano La misión de Observación electoral de la UE está en Barinas, dijo Isabel Santos, la jefa de la misión. A Principios de esta semana, ella que las elecciones regiones en Venezuela se celebraron en mejores condiciones que las de los comicios anteriores, pero se Reservó la Conción de si la votación había sido libre y justa. España, por su parte, renoció avances pero indicó que “los comicios no fueron suficiencyemente Democráticos”. Read More: México pasa a cuartos de final en el fútbol de Tokio 2020 luego de vencer a Sudáfrica | Deportes | DW La agentante de la UE añadió que el informe final de la misión se entregaría a finales de Etero o Principios de febrero. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Sociala de Venezuela, ha critic duramente la misión de la UE. “Ellos (los Observadores) dien que vienen en enero, ¿cómo es que creen que pueden venir a Venezuela cuando quieran? No, mi amigo, ¡eso no es así!” dijo Cabello el miércoles. jov (router, efectococuyo)

