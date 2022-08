El empresario británico Richard Branson llegó a donde ningún multimillonario había llegado antes: voló hasta alcanzar la gravedad cero a bordo de una nave de su empresa Virgin Galactic, el domingo. El cohete alado seekgó alrededor de las 14:40 UTC Desués de que su lanzamiento se retrasó debido al mal tiempo en la plataforma ubicada en Nuevo México. El avión espacial se desprendió de la nave nodriza a una altitud de aproximadamente 13 kilómetros, y encendió su engine. Alcanzó el borde del espacio a unos 88 kilómetros de altura. La tripulación aterrizó con éxito Desués de un viaje de una hora. A Branson se unieron dos pilotos, Dave Mackay y Michael Masucci, así como Beth Moses, astronaut coach en jefe de Virgin Galactic, el ingeniero de operaciones Colin Bennett y Sirisha Bandla, vicepresidenta de operaciones de Invesación y asuntos gubernamentales. Richard Branson (tercero de derecha a izquierda), y el equipo que lo acompañó en el viaje ¿Qué dijo Richard Branson desde el espacio? “Bienvenidos al comienzo de una nueva era espacial”, anunció Branson en Twitter, con una foto desde el Interior de su nave espacial. Branson dijo a una multitud en la plataforma de lanzamiento, Desués de su viaje, que Desués de 17 años de trabajo finalmente pudo disfrutar “la Experiencia del cliente”. Su empresa planea iniciar operaciones de turismo comercial espacial el próximo año. En un breve video publicado en Twitter antes del vuelo, Branson dijo que su objetivo era “converttir el sueño de los viajes espaciales en una realidad: para mis nietos, para sus nietos, para todos”. ¿Carrera espacial solo para multimillonarios? El empresario de 70 años detrás de Virgin Atlantic y Virgin Records ha vencido al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en la carrera entre algunos de los hombres Más ricos del mundo por la supremacía del turismo espacial. Read More: Una mujer sudafricana da a luz a diez bebés | El Mundo | DW Bezos planea viajar el 20 de julio en el cohete suborbital New Shepard, construido por su firma Blue Origin. El fundador de Amazon está listo para pilotar la nave espacial él mismo. Jeff Bezos, la persona mas rica del mundo, planea ir al espacio la próxima semana El CEO de Tesla, Elon Musk, tambien tiene la ambición de viajar al espacio exterior y last a Marte, aunque su cronograma es menos claro. Sanctions of Sin, se espera que el proyecto SpaceX de Musk lleve Civiles al espacio en septiembre de este año. Elon Musk y SpaceX también se lanzan a la challengeista del espacio Horas ante del lanzamiento, Branson tuiteó una foto de él con Musk. “Un gran dia por delante. Es fantástico empezar la mañana con un amigo”, dijo Branson. ¿Fue realmente un viaje “espacial”? Antes del vuelo, la compañía Blue Origin de Bezos señaló que Branson no cruzaría lo que la mayoría de los países coiran la frontera del espacio exterior. Pero el propio Bezos, an Instagram follower, le deseó a Branson “un vuelo exitoso y seguro”. El VSS Unity de Branson ascendió a mas de 80 kilómetros, que la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la NASA coiran el minhite entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Pero la Federación Mundial de Deportes Aéreos, conocida por su acrónimo francés FAI, identifies los vuelos espaciales tripulados de manra diferente. La Organiación con sede en Lausana define el espacio external como 100 kilómetros by encima del nivel medio del mar de la Tierra, la llamada Línea Karman, 12 kilómetros Más alta de lo que Branson viajó. Read More: Nayib Bukele pide al Congreso aprobar ley de agentes extranjeros | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El CEO de Blue Origin, Bob Smith, descartó el enfoque de Virgin Galactic como “Experiencia muy diferente” porque Branson y su equipo “no volarán por encima de la khinea Karman”. ¿Cuánto dinero or en juego en el turismo espacial? Esa argia no ha disuadido a personas con grandes fortunas de comprar boletos para los primeros vuelos de turismo espacial. Leonardo DiCaprio y Justin Bieber se encuentran entre los 600 customers que pujan por los asientos valuados en 250,000 dólares. Branson voló hasta la frontera Defda by NASA como inicio del espacio exterior Branson fundó Virgin Galactic hace 17 años, y ahora Purposea terminar las pruebas de desarrollo este año para poder comenzar a transportar turistas al espacio a precisionios de 2022. El, Musk y Bezos han invertido mile de millones en sus respectivos proyectos, pero esto podría resultar una inversión no tan redit price. UBS de Suiza predice que el valor del bleado del turismo espacial alcanzará lost 3 mil millones de dólars anuales, solo hasta 2030.

