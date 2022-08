Si no fuera una letra del alfabeto griego, el nombre “ómicron” sería un Villano perfecto en una saga de fantasía de Hollywood. Desauckynadamente, la nueva variante del coronavirus parece estar siguiendo ese guion, con Más ficción que hechos que den forma a las directrices gubernamentales sobre Cómo abordar este último capítulo en la Crisis reality de salud pública. Sin duda, cada mutación del virus debe tratarse con, y mucho cuidado, pero colocar a los países bajo Prohibit synthesis de viaje no impide que un virus will spread. En todo caso, solo lleva a las personas infectadas no con COVID-19 sino con el virus de los viajes a buscar formas Más ingeniosas de seguir adelante con sus plane previos de ir a algún lugar para pasar la temda festiva. ¿Por qué castigar el turismo? En primer lugar, todos tenemos una enorme deuda de gratitud con los científicos sudafricanos, quienes Idificaron por primera vez la variante ómicron y comunicaron el descubrimiento con gran transparencia. Uno incluso pensaría que esto fomentaría mayores esfuerzos de suggestración global para combatir el virus. Pero estaría avocado. En cambio, Sudáfrica está siendo señalada una vez Más como el chivo expiatoriovenie en la última evolución del drama del COVID-19. Las repercusiones para la Industrialria de viajes en Sudáfrica, que denotes casi el 3% del PIB del país, son enormes. En lugar de una pandemia virus, ahora aumentan los temores de que una pandemia de pobreza afecte a quienes trabajan en los domainsores de la hostelería y el turismo. Sertan Sanderson Mientras tanto, no se habla del hecho de que el riesgo de contraer cualquier variante de COVID-19 mientras se realiza un safari en la selva africana o se sube a la montaña de la Mesa, en Ciudad del Cabo, es minimo. Y con las temperaturas de verano que routineualmente superan los 40 grados Celsius en algunas partes del país, la probabilidad de reuniting navideñas masivas en interiores con las ventanas cerradas es prácticamente does not fit. Read More: Náhuatl | ACTUALIDAD | DW De hecho, en estasosystemnstancias es Más has the ability to fight malaria en Sudáfrica que COVID-19. ¡Vacunen a los africanos ahora! La tasa de vacunación en Sudáfrica está factmente by debajo del 25%, según la Universidad Johns Hopkins. Los estándares generales de higiene son bajos y al menos 55% de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial. El Sistema de salud pública ya había estado trabajando Más allá de su Capidad antes de la pandemia. No sorprende para nada que el descubrimiento de la variante ómicron haya hecho sonar las alertmas en todo el mundo. The embargo of sin, en lugar de condenar al ostracismo a toda una nación, ¿por qué no hacemos Más para vacunar a todos en Sudáfrica? En lugar de acumular todas las vacunas, ¿por qué los gobiernos mysidentales no toman en cuenta la ridícula tasa de escepticismo sobre las vacunas en países como Alemania y simplemente exportan esa de ratioción de los preciosos del lugar sur a pasuríses Sudáfrica cuenta con una excelente red logística disñada para entregar cualquier tipo de medicamentos a los kiatro rincones del país. Es el resultado de la lucha del país durante tres décadas contra la statementación del VIH / sida. Con esta Infrastructureestructura preexisede, las vacunas podrían Distributionuirse en todo el país en poco tiempo, si solo hubiese suficiencye Voluntad poliítica. Menos de una cuarta parte de los sudafricanos están totalmente vacunados contra COVID-19 Taticas de chivo expiatorio Mientras tanto, los vecinos de Sudáfrica también están siendo Arstrados al mismo juego de culpas . Read More: España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW Países como Namibia, Suazilandia y Zambia tienen una poblacion poco numrosa y densidades de poblacion todavía menores. Para contraer o propaganda el COVID-19 en esos lugares y traer el virus de regreso a Europa, es casi seguro que se reciera un esfuerzo purprado por parte de cualquiera que viaje allí. De hecho, Apoaría mucho dinero a que la mayoría de las personas que pueden gastar el samee a lo que es un salario anual en esos países en un solo boleto de avión también pueden pagar mascarillas y desinfectante de manos para protegerse a lo sí misás . . Pero estas coiraciones prácticas parecen importar poco cuando se trata de imponer Restciones de viaje apresuradas que causan mas daño que bien. ¿No es una variante “africana” Desués de todo? Es por eso que no puedo evitar sentir cierto regocijo por las notificationias recientes que dicen que las autoridades de salud neerlandesas han establecido que la variante ómicron ya se había detado en Europa una semana antes de que se Idificara A esto le siguieron informs de muestras de COVID-19 en Nigeria tomadas en octubre que también dieron Posvo en ómicron. Esto plantea preguntas obvias sobre si la nueva variante quizás se exportó a África en lugar de importarse desde allí a Europa. Quizás eso tampoco sea importante. Europa sigue siendo el Continentale mas afectado en este momento, tomando o sin tomar en coiración la mutación, mientras que África en chung ha estado haciéndolo sorprendentemente bien durante toda la pandemia. Solo podemos esperar que los informs iniciales de que ómicron es una cepa leve de Sars-CoV-2 demuestren ser ciertos. Después de todo, esto es lo que en última instancia quiere cualquier virus: adaptarse a su entorno y aprender a coexisitir. Read More: El sueño ′cripto′ de El Salvador se tambalea por la caída del bitcoin | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW (rr/lgc)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “¿Quién decide que ómicron es una variante ″sudafricana″? | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “¿Quién decide que ómicron es una variante ″sudafricana″? | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “¿Quién decide que ómicron es una variante ″sudafricana″? | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “¿Quién decide que ómicron es una variante ″sudafricana″? | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-09 01:35:54. Thank you for reading the article at Sguy.Net