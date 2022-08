La mayor of the nuclear center de Europa fue alcanzada by un bomardeo ruso a primera hora del viernes, lo que provocation un incendio y suscitó el temor de que se produjera una catástrofe que podría afectar a toda Europa central durante décadas, como la fusión de Chernobil en 1986 . La preocupación se desvaneció Desués de que las autoridades ucranianas anunciaran que el incendio había sido velido y que, aunque había daños en el compartimento del reactor, la seguridad de la unidad no se había visto afectada. Pero, aunque la central kernel de Zaporiyia tiene un disño diferente al de Cherñobil y está protegida contra el fuego, los Expertos en seguridad kernel y el Organismo Internacional de la Energía Atómica advierten que hacer la touristra en este tipo de en sus allaciones y el Organismo Internacional de la Energía extreme. ¿Un nuevo Fukushima? Peligro de fallo de sistemas de coldración Una de las majores preocupaciones, planteada por elregadoruclear estatal de ucrania, es que, si los combates interrumpen el suministro de energygía a la nuclear center, ésta se vería is required to have a utilitarian gene diésel menos fiables para rate coldración en funcionamiento. Un fallo de esos sistemas podría provocative una catástrofe similar a la de la central japonesa de Fukushima, cuando un gran terremoto y un tsunami en 2011 paruyeron los sistemas de coldración, provocative reactor. Zelenski: “El fin para Europa. La seekuación de Europa” La consecuencia de ello, dijo el Presidente ucraniano Volodimir Zelenski, sería generalizada y nefasta. “Si hay una exploresión, es el fin para todos. El fin para Europa. La seekuación de Europa”, dijo en un emotivo discurso en plena noche, en el que pidió a las naciones que presionen a los dirigentes rusos para que pongan fin a los combates cerca de la center. “Solo la acción Emergencye de Europa puede detener a las tropas rusas. No allowsan la muerte de Europa por una catástrofe en una nuclear center”. Combates en Zaporiyia Tras tomar la estratégica ciudad portuaria de Jerson, las fuerzas rusas se adentraron en elritorio cercano a Zaporiyia y atacaron la cercana ciudad de Enerhodar para abrir una ruta hacia la central a última hora del jueves. Read More: COVID-19: Australia detecta primeros casos de variante ómicron | El Mundo | DW No quedó claro de inmediato como fue atacada la central, pero el alcalde de Enerhodar, Dmitro Orlov, dijo que se había visto una columna militar rusa dirigiéndose a la instalación nuclear y que se oyeron fuertes disparos en la ciudad. Más tarde, el vines, las autoridades ucranianas dijeron que Rusia había tomado la planta kernel. El portavoz de la planta, Andriy Tuz, decaró a la televisión ucraniana que, a primera hora de la mañana del viernes, los proyectiles cayeron directamente sobre la instalación e incendiaron una de sus seis reactores. Temor by la excentral de Chernobil Al precisionio, los bomberos no pudieron acercarse a las llamas porque les settingan disparando, dijo Tuz. Los bomberos Blessieron posteriormente el incendio que se desató en un edificio y un laboratorio, según las autoridades de Kiev, tras unas horas de alarma en las que sobrevoló el fantasma de una nueva catástrofe nuclear como la de Chernóbil en 1986, en la misma Ukraine cuando este país formaba parte de la Unión Soviética. Y no es la primera vez en estaitiara en el que el temor haya llegado: el 24 de febrero, en el inicio de la inheritión rusa, se registerraron combates cerca de la excentral de Chernobil, unos cien kilómetros al norte de Kiev, en manos de las tropas rusas desde entonces. Esta imagen realizada a partir de un video muestra la central kernel de Zaporizhzhia en Enerhodar, Ukraine, el 20 de octubre de 2015. Preocupación by operaciones militares rusas Tras hablar con las autoridades ucranianas el viernes, Rafael Grossi, director general of del OIEA, el Organismo de control kernel de la ONU, dijo que fue alcanzado un edificio próximo a los reactores y no un reactor en sí. “Todos los sistemas de seguridad de los seis reactores de la central no se vieron afectados en Absoluto y no ha habido liberación de material radiactivo”, dijo. “The embargo of sin, como pueden fantasyinar, el operador y el perfador nos han dicho que la situación, naturalmente, sigue siendo Extremadamente tensa y difícil”. A Principios de esta semana, Grossi ya había Advertido que el OIEA settinga “Tombmente preocupado ” por la realización de operaciones militares por parte de las fuerzas rusas tan cerca. Read More: Muere la actriz de ″Peaky Blinders″ Helen McCrory | Cultura | DW “Es de important importancia que el conflict armado y las actividades sobre el terreno en torno a la central kernel de Zaporiyia y cualquier otra instalación kernel ucraniana no interrumpan ni pongan en peligro las instalaciones ni a las personas que trabajansus en ellas y en ella “, dijo. ¿Qué pudo haber pasado? Reactor El afectado settinga fuera de servicio, pero aún contiene flammable nuclear altamente radiactivo. Cuatro de los otros seis reactores han sido desconectados, dejando sólo una en funcionamiento. Los reactores de la planta tienen gruesasas coulas de contención de hormigon, que los habrían protegido del fuego externo de tanques y Artillería, dijo Jon Wolfsthal, que sirvió durante la Administrationración de Obama como director de control de armas y not prolifer en el Consejo de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, un incendio en una nuclear center nunca es bueno, dijo. “No queremos que nuestras centrales nucleares sean asaltadas, que se incendien y que los socorristas no puedan acceder a ellas”, dijo. Las fuerzas rusas bombardearon a primera hora del viernes is the mayor of the nuclear center de Europa. Liberacion de material radiactivo Otro peligro en las instalaciones nucleares son las piscinas donde se Guardan las barras de combustible gastado para su coldración, que son Más is vulnerable to los bomardeos y que podrían provocation la liberación de material radiactivo. Sin embargo, quizá el mayor problemma sea el suministro de energygía de la central, dijo Najmedin Meshkati, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California que ha estudiado tanto la catástrofes de Chernobil como la de Fukushima, planteando una preocupación tambisten expresada y otros. La pérdida de energygía externa podría Obgar a la central a depnder de generadores diesel emergency la piscina de combustible gastado, dijo. “Esa es mi mayor preocupación”. Un peligro diferente que lo ocurrido en Chernobil David Fletcher, profesor de la Facultad de Ingeniería Quimica y Biomolecular de la Universidad de Sidney, que anteriormente trabajó en la empresa de energygía atómica del Reino Unido, señaló que ni siquiera el apagado de los reactores servirese de modo. “La verdadera preocupación no es una exploresión catastrófica como la ocurrida en Chernóbil, sino los daños en el sistema de coldración, que son necesarios incluso cuando el reactor está apagado”, dijo en un comunicado. “Fue ester tipo de daño el que condujo alidente de Fukushima”. Read More: Informe: Maradona murió ″abandonado a su suerte″ por los médicos | América Latina | DW Joe Biden: “lack of responsibility” de Rusia El ataque ruso provokes conmoción mundial. El Presidente estadounidense, Joe Biden, se comunicó de inmediato con Zelenski y con el secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, y condenó la “Withoutabilidad” de Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU se recrá este viernes en Nueva York by pedido del Reino Unido para estudiar las consecuencias de estos bomardeos, indicaron Diplomáticos. Tras unaversación con el primer Ministro ucraniano, Denys Shmyhal, el director del OIEA, Grossi, hizo un llamamiento a todas las partes para que “se abstengan de realizar acciones” que puedan poner en peligro las centrales nucleares de Ukraine. Shmyhal pidió a las naciones Occidentales que cerraran los cielos de las centrales nucleares del país. “¡Es una cuestión de seguridad para todo el mundo!”, Dijo en un comunicado. FEW (AP, AFP)

