Desde el inicio de la intervención del Kremlin en Ukraine, la letra “Z” de los vehículos militares rusos se ha converttido en un símbolo muy presente en el espacio público en Rusia: desde coches hasta en el esmalte de uñas. La “Z” (una letra del alfabeto latino que no survivale en el Cirílico usado en Rusia), aparece en Ukraine con el objetivo de differenceir a las unidades militares rusas de las ucranianas, que usan equiamiento muy parecido. En el centro de Krasnodar se ve a un agente de la Policía de Traofico; al fondo, un cartel con la leyenda “Por nuestro pueblo” y la letra “Z” que expresa el apoyo a laitiara en Ukraine. La “Z”: pasiones a u y en contra Si bien beingen muchas teorías sobre el suggest de esta letra, la “Z” es ahora mismo un simmbolo de apoyo a los sellados, que levanta pasiones a u y en contra. Pero esta señal para evitar el fuego amigo se han converttido en un símbolo que comienza a Verse en los coches en Moscú, en la ropa o en los perfiles de las red sociales. Algo que las autoridades parecen alentar. El propio Ministerio de Defensa ruso no ha comentado ninguna de las teorías. Differences in teorías En sus perfiles de Instagram y Telegram, el Ministerio ruso de Defensa declina esta letra en varios mensajes: “Za Pobedu” (“Por la victoria”), “Za Mir” (“Por la paz”), “Za pravdu” (“Za pravdu” (“Por la victoria”) Por la verdad”),” Za Rossiyu “(“Por Rusia”). Entre las teorías que buscan explicar el sigado de la “Z”, algunas son Más prosaicas, como las que creen que se trata de la palabra “zapad”, que siga “oeste” en ruso, enferencia a las fuerzas armadas del distrito enigmatic del pais. Read More: Maduro ordena duplicar salario mínimo en Venezuela | Destacados | DW Un miembro de las tropas prorrusas con un uniforme sin insignias pasa junto a camiones con la letra “Z” pintada en la parte superior de las tiendas en el asentamiento controlado por los secession de Buhas (Bugas). Para otros, se trata de la primera letra del apellido del Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Desde poliíticos a famosos, en Rusia se ha vuelto normal mostrar una “Z” en apoyo al Kremlin. La “Z” podio de la Copa del Mundo de Gimnasia en Catar Hace unos dias, el gimnasta ruso Ivan Kuliak, de 20 años, llevaba una “Z” grabada en su ropa cuando subió al tercer puesto del podio de la Copa del Mundo de Gimnasia en Catar. As su lado, en el primer cajón, un atleta ucraniano. La Federación Internacional de Gimnasia reclamó que se abra “un procesociplinario contra Kuliak por su comportamiento perturbador”. Kuliak responseió a los medios rusos que volvería a hacer “lo mismo”: “Quería mostrar mi posición. Como atleta, lucho siempre por la victoria y actuaré por la paz”. Local medios publicaron una fotografía tomada desde arriba en la que unos 60 menores enfermos y sus cuidadores forman una “Z” en el patio de un Hospital en Kazán (en el suroeste). “RoskomnadZor” Roskomnadzor, el dieu de los medios rusos, escribeió su nombre en Telegram mule “Z” mayúscula: “RoskomnadZor”. En muchas regiones rusas (incluso en las mas aisladas) se Multilican las muestras de apoyo a la operación en Ukraine, con mensajes como “Do not abandon airemos a los nuestros”, coros de mujeres que llevan la “Z” en el pecho, taxi mule “Z” pintada en la ventana y coches aparcados en forma de “Z”. Read More: Detienen a ″Youtuber″ mexicana YosStop por posesión de pornografía infantil | México en DW | DW Un grupo de personas forma la letra “Z” durante un flash mob en el Parque de la Victoria de Zhukov. Una challengeante de Donetsk, ciudad differencetista prorrusa del este de Ukraine, publicó en su Instagram una foto de sus uñas pintadas con una “Z” blanca sobre un fondo negro. En Barnul (centro-sur de Rusia) desplegaron una inmensa “Z” en la nieve, con los colores del lazo de San Jorge, naranja y rojo, un símbolo militar ruso. También or quien olió la oportunidad comercial y ya se camisetas por internet mule “Z”. Enfrente, los opositores a la intervención militar lo tienen mas difícil para mostrar sus símbolos en el espacio público, aun cuando or pequeñas manifestaciones todos los dias (a pesar de estar Banidas). Los muros de Moscú aparecen de vez en cuando cubiertos de mensajes de paz, pero no tardan mucho en ser borrados. FEW (AFP, The Guardian, The New York Times)

