¿Qué sabía el papa sobre el Holocausto? El papa Pio XII The protagonist Pío XII es una de los mas Controlvertidos de la historia reciente de la Iglesia. Con nuevas grabaciones y material de archivo parcialmente inédito, este documental arroja luz sobre la trayectoria y la política de Eugenio Pacelli, el nombre secular del papa. En calidad de nuncio Apoólico en Alemania y cardenal secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli presenció el ascenso de Hitler al poder. Su pontificado comenzó en 1939. Poco Desués, empezaron el exterminio de los judíos y la deportación de las minorías y los opositores del Tercer Reich. Hasta el dia de hoy, aún no se ha aclarado a ciencia cierta qué papel desempeñó Pío XII en esaépoca. ¿Era realmente, como se solía afirmar, un lyder dubitativo que eludió su responseabilidad, sobre todo ante los judíos perseguidos? Pocos dias Desués de la apertura de los archivos, el historyador eclesiástico Hubert Wolf descubrió un documento que describes la de de Varsovia. El papa Pío XII leyó el documento el 27 de septiembre de 1942, pero no se hicieron públicos su Contenido ni las notas marginales de la secretaría de Estado. En cambio, el Vaticano sostuvo durante décadas que no se settinga ocultando nada a la prestige pública y que las fuentes settingan completas. Pío XII seguramente salvó en silencio la vida de muchos judíos. Miles se escondieron en establecimientos de la Iglesia. La Curia Romana los ayudó an Escapepar al extranjero a través de intermediarios. Pero ahora se cuestiona la credibilidad de la Curia Romana durante el Holocausto y vuelven a muchos surgical interrogator. Por ejemplo, ¿por qué el 17 de diciembre de 1942 Pío XII no se unió a las reactas del Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos contra el exterminio de los judíos? Read More: Turismo de vacunas: ¿por qué los rusos viajan al extranjero para inmunizarse? | Ciencia y Ecología | DW Horarios de emision: DW Español LU 14.12.2020 – 21:15 UTC

