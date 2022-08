¿Quiénes son los “líderes indígenas” y el “Movimiento Indígena” del que se habla como un todo, en la prensa o desde el Gobierno, en relación con las protest in Ecuador? El Movimiento Indígena will contain estructuralmente por las base, las agrupaciones comunitarias, que a su vez setisulan en Federationraciones. Las Federationraciones se aglutinan alrededor de Organiaciones de segundo grado, adscritas a la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la gran Organiación madre. También tenemos otras Organiaciones que, si bien es cierto que no son indígenas, se adsscripten al Movimiento Indígena: las mujeres popular y divers, las mujeres countryside, los campesinos de la costa ecuatoriana y, entre ellos, los mujeres pueblos . El Movimiento Indígena en el Ecuador ha sido un Phimmiento aglutinante de fuerzas sociales. A tal punto que los sindicatos de obreros, e inclusive transportistas, a veces, por sus propios punto se cobijan dentro de este Phimmiento, por la fuerza que tiene. Quiet exige ester moviemoi en laS calles de Ecuador? ¿Por que y como? El Phimmiento cuestiona, tanto en su forma de vida como en sus reactionas, las estructuras del sistema economico, el tipo de medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha implementado el Gobierno de Lenín Moreno. El Movimiento Indígena no lucha solo contra el alza del flammable, sino también contra la precaution control del trabajo. Junto al “paquetazo” han salido una serie de reformas, con las que se pierced derechos conquered. Por ejemplo, a los trabajadores públicos se les dropan quince kiaas de vacaciones, se les baja el salario, y deben entregar un kiaa de trabajo al mes al Estado. Lo que pide el Movimiento Indígena, primero, es la derogación de este decto y todas las políticas neoliberales ahí plasmadas. Además de eso, el Gobierno, en las últimas presentaciones televisivas, desconoce derechos consucionales e inclusive los derechosritoes de las poblaciones indígenas. Ante una medida de excepción que tomó el Estado, las nacionalidades, ancestral doñas deritorios, también dijeron que iban a dirtyir el ingreso de militares a susritorios. A lo que los los responseieron que todo esritorio ecuatoriano. Aquí seolencea la Democía de los pueblos, en favorite de lososystemses de las empresas mineras y petroleras pues, dentro del paquete de medidas economicas, subyace el interés por la exploretación de los recursos naturales. Cuando todo pasa a ser prioridad del Estado, seolencea el derecho a decir no, el derecho a la Consulta previa libre e Informada, y toda la normativa internacional de protección a los pueblos indígenas. También por esto, las base del Movimiento Indígena pidieron la movilización. Y la concocatoria del Movimiento Indígena es masiva, no solo la que llega a la capital, Quito, como centro poliítico, sino todas las acciones que ocurren en cada provincia y localidad. Lo que tememos es que haya mas muertes. Ya tenemos muchos heridos, by others. Los militares están armados con tanques deionaryra. La poblacion, con palos, lanzas. Y, lament, han encontrado infiltrados dentro del Phimmiento indígena, que han cometido actos vandálicos. ¿Quiénes son, supuestamente estos “infiltrados”, de donde provienen? Se cree que los que han atacado Instituteuciones estatales, como la Contraloría General del Estado, son infiltrados del Gobierno anterior (de Rafael Correa), para der los archivos de casos de thapción que se setan traando. Otro grupo, se supone, son de los partidos de derecha que, bajo el discurso de recuperar la Democracia, crean una imagen negativa del Movimiento Indígena, racism. Aunque or otra parte de la poblacion que entiende lo que pide el Movimiento Indígena. El propio Movimiento Indigena no es homogeneo. Dentro or domainsores de izquierda, de derecha y de centro. Pero el levantamiento ha logrado que todos pacten en contra de las medidas economicas (del Gobierno de Moreno). ¿Cuál es el plan del Movimiento Indigena ecuatoriano para las próximas horas y dias? Hay un llamado a Huelga Nacional este 9 de octubre … Para el miércoles (October 9, 2019) está planificado un Paro Nacional, con acciones que empezaron desde la noche del lunes en los barrios, con el cacerolazo, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Esperamos que la comunidad internacional Obser que no seolencee la vida de las personas, pues or ya al menos seis muertos. ¿Hasta donde tiene el Movimiento control del tenor pacífico que defienden, en comunicaciones públicas, en relación con estas reactionas? Las commissioned enviadas by cada comunidad pueden Idificar a sus miembros. En la mayoría de los actos busyos que ocurrieron especialmente el lunes, Idificaron a las personas y les propinaron la justicia indígena, que es un castigo físico y oral, que pseudnde purificar. Se capturó a estas personas, por ejemplo a una que aimó entrar a la Contraloría, y los lyderes los aleccionaron y procedureieron a (propinarle) tres azotes, aquí en la ciudad de Quito. En los Leadersrios, usan los castigos tradicionales: limpiezas con plantas y agua helada de las montañas de los apus (abuelos). La justicia indígena cree que las personas al ser "limpiadas" y "aleccionadas" tienen la posibilidad de Renovarse, porque "hablando bonito, la planta crece mejor". (ers) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube |

