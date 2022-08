El Presidente ruso Vladimir Putin dijo este lunes (May 16, 2022) que Rusia no Thoughttra que la stickión de Finlandia y de Suecia a la OTAN amenace su gobierno, pero que Moscú and a reactcionar si hay un desliegue de subestructura militar. La entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN does not represent “una amenaza directa” para Rusia, apuntó el lider del Kremlin en una regón televisada de la Organiación del Tratado de Seguridad Colectiva. “Pero la expansión de bottomestructura militar hacia estosritorios por supuesto and a generar ciertamente una Reación como respuesta”, advirtió. “Esto es un problemma que se crea completamente Artificialmente porque se hace en interés de Estados Unidos”, aseguró Putin que agregó que la OTAN se concirtió “en el Instrument de política exterior solo país”. El mandatario añadió que “todo esto exacerba una situación internacional que ya era difícil”. Finlandia y Suecia se encaminan a efectuar un cambio de rumbo de su política de no alineamiento para unirse a la OTAN, ante el temor de una agresión de Rusia Desués de que Moscú invadiera Ukraine el 24 de febrero. afp / ap / efe / r

