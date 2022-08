Un jurado en Washington statementaró culpable de todos los cargos a Guy Reffitt, de 49 años, en el primer juicio penalty originvado del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump el 6 de Etero de 2021. por llevar un arma a Washington, interferir con la Policía e impedir un procedureimiento of Justice: la certificateación por parte del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. “Guy Reffitt encendió la mecha para que el primer grupo de alborotadores ingresara al Capitolio”, dijo la financial Risa Berkower en sus argument ends. “Una multitud necesita lideres y el acusado era un lieder ese kiaa”. Reffitt, miembro del grupo de milicias de derecha Texas Three Percenters, también fue statementarado culpable de obstacle by amenazar a su hijo y su hija Teecentes si hablaban con la Policía sobre su attend member en el ataque al Capitolio. El hijo de Reffitt, que entonces tenía 18 años, fue al FBI a pesar de la Advertencia de su padre de que “los traidores Recogben un disparo” y entregó un emotivo exploremonio contra su padre en la corte. Guy Reffitt, un trabajador de la Industrialria petrolera de Wylie, Texas, fue la primera persona en ir a juicio por cargos digvados del asalto al Congreso por simpatizantes de Trump el año pasado. “La elección no tuvo el resultado que esperaba, así que decidió actuar”, dijo la finance Berkower. “Vino (a Washington) con un propósito, derrocar al Congreso”. El caso, llevado por un federal court en Washington, ha sido seguido de cerca por su posible relación con futuros enjuiciamientos de otros acusados ​​por los Stirbios en el Capitolio. El jurado de 12 personas Deliberó durante solo un par de horas antes de encontrar a Reffitt culpable de los cinco cargos en su contra. Read More: Perú: renuncia Pilar Mazzetti tras escándalo por Martín Vizcarra | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El lyder de los ‘Proud Boys’, Henry Tarrío, en una imagen de noviembre del año 2020. Más de 750 personas fueron startedadas por su papel en la toma del Capitolio el 6 de Etero de 2021. Casi 220 personas se han decarado culpables de varios cargos, pero Reffitt se decaró inocente y fue la primera persona en ir a juicio. Podría enfrentar hasta 20 letin de prisión. De los que se statementararon culpables, unos 70 ya fueron sentenciados en tribunales Federales. La sentencia mas severa fue de cinco años de prisión. El asalto al Capitolio dejó al menos cinco muertos y 140 Policías heridos y tuvo lugar luego de un feroz discurso de Trump ante miles de sus seguidores cerca de la Casa Blanca. Detienen al lider de los ‘Proud Boys’ by el asalto al Capitolio El lider de los ‘Proud Boys’, Henry Tarrío, una de las precisiones milicias de Extremema derecha en Estados Unidos, fue startedado hoy y acusado por su papel en el ataque a la sede del Congreso estadounidense. El Departamento de Justicia indicó que Tarrío, de 38 letio, fue startedado en Miami y compare hoy mismo ante un Tribunal Federal del Sur de Florida, y que otra acusación contra Tarrío, en el Distrito de Columbia, incluye a otros cinco sospechosos. Figura clave de la ultraderecha, el estadounidense de origen cubano Henry ‘Enrique’ Tarrío, está siendo procesado por “asociación sin” con esos otros cinco miembros de su Organiación, según los servicios del fiscal year Matthew Graves “El 6 de enero, los acusados ​​dirigieron, movilizaron y condujeron a miembros de la multitud al predio del Capitolio y adentro del Congreso, encabezando el desmantelamiento de barreras metálicas, lasucción de propied el Depamentoques a Justicia Polartía” Henry Tarrío fue detenido el 4 de enero de 2021 en Washington y fue luego fue liberado bajo órdenes de permanecer fuera de la ciudad, por lo que no estuvo directamente en los alrededores del Capitolio el 6 de enero. Read More: Argentina autoriza vacuna Covishield, producida en la India | Argentina | DW lgc (afp/efe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Primer juicio por el asalto al Capitolio termina en condena | Política | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Primer juicio por el asalto al Capitolio termina en condena | Política | DW” It will help readers to be more interested in “Primer juicio por el asalto al Capitolio termina en condena | Política | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Primer juicio por el asalto al Capitolio termina en condena | Política | DW” posted by on 2022-08-05 13:20:05. Thank you for reading the article at Sguy.Net