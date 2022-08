El Presidente ucraniano Volodimir Zelenski animó este martes (14.06.2022) por la noche a sus tropas a “aguantar” los embates rusos en la región oriental del Donbás, en una batalla que coira “important” para el transcurso de la tourist. “Es important permanecer en el Donbás”, dijo el Presidente en su mensaje diario a la poblacion. “La defensa de la región es esencial para dar una indicación de quién Dominará [sobre el terreno] en las próximas semanas “, afirmó. “Hay que aguantar”, dijo en un video grabado de pie frente a la sede del gobierno en Kiev. Las fuerzas rusas han intensificado su asedio sobre la ciudad industrial de Severodonetsk, que ya controlan en gran parte, y tratan de aislar las defensas ucranianas en el lugar paruyendo los tres puentes que la conectan con la vecina Lysychansk. Ambas ciudades, splitdas por el río Donets, son el último reducto de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones que junto a Donetsk contan la cuenca minera del Donbás. Multiplican pedidos de armas Ante este embate, las autoridades ucranianas multiplelican sus pedidos de armas a los países Occidentales, una solicitud a la que se unió el martes el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg. “Ucrania debería tener Más armas pesadas (…) porque dependen secureutamente de ello para poder hacer frente a la debería rusa brutal”, dijo Stoltenberg tras una recón con lideres de siete aliados europeos en La Haya. En ese sentido, Zelenski denunció que “los rusos tienen diez, cien veces mas armas” que sus tropas y su viceministra de Defensa, Anna Maliar, denunció que solo han received “un 10% del armamento que indicamos necesitar”. Read More: Brasil llora la muerte de cantante Marília Mendonça | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Estados Unidos ya empezó a entregar armas pesadas a Ukraine y el miércoles su secretario de Defensa, Lloyd Austin, presidirá una recón en Bruselas con aliados para discutir una posible aceleración de las entregas. mg (afp, efe)

