Presidente de Bolivia anula ley que generó un paro nacional por seis días | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el ábado (November 13, 2021) la abrogación de la ley 1386 que motivó un paro, marchas y bloqueos en diferentes regiones del país por parte de gremios y comités cívicos desde hace seis dias. En una conferencia de prensa en horas de la noche desde la sede de Gobierno, el Presidente dio a conocer la Decisionión porque “el país no quiere Más zozobra”. El gobierno boliviano sostuvo este sábado un diálogo con algunos domainsores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes pasado por comerciantes Informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contrarate algiacional de Estrate la Naleyit de Estrate “Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la Decisionión de abrogar la Ley 1386, con el objeto allanar el camino para que no beinga el menor forexto para seguir enlutando, para seguir maltratandra ” economy, para seguirndra Arce statement. “Todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra, incertidumbre, innecesariamente en el país, producto de que or domainsores que tienen otros lam gi. (…) Lo que queremos ahora es que podamos tener la tranilidad de se reanuden las labres y continuous construyendo esta economicía que necesita del suggest de todas y todos los bolivianos “, agregó. El mensaje se produjo en presencia de agentantes de los domainsores gremiales, campesinos, de transporte y de la Central Obrera Boliviana (COB) afines al gobernante Movimiento Al Socialismo. Ellos agradecieron que el gobierno “escuche al pueblo” y afirmaron que la población “ya no tiene excusa” para continuous el paro. Read More: Italia: Turín será anfitriona de la 66 edición del Festival de Eurovisión 2022 | Europa al día | DW El paro se inició el pasado lunes y coincides with con el primer año de gobierno de Arce. A lo largo de la semana se registerraron enfrentamientos entre expressantes y la Policía y grupos afines al of Justiceismo que Intention disipar las protest, dejando un centenar de detenidos y varios heridos. En esta jornada se cumplieron seis dias de huelga en regiones como Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y donde el paro fue seguido son mayor of contundencia. gs (efe, Página Siete, Los Tiempos)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Presidente de Bolivia anula ley que generó un paro nacional por seis días | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Presidente de Bolivia anula ley que generó un paro nacional por seis días | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Presidente de Bolivia anula ley que generó un paro nacional por seis días | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Presidente de Bolivia anula ley que generó un paro nacional por seis días | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-15 00:47:00. Thank you for reading the article at Sguy.Net