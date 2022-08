El Presidente de Indonesia, Joko Widodo, excluyó la presencia del Presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20, a celebrarse el 16 y 17 de noviembre en Bali, indicó el primer Ministro italiano Mario Draghi este martes (June 28, 2022). Widodo “fue categórico, no vendor” afirmó Draghi en una rueda de prensa tras la cumbre del G7 en el castillo de Elmau en Baviera (Alemania). “Lo que sí podría ocurrir es una intervención a distancia”, agregó. Sin embargo, Yuri Ushakov, consejero del Kremlin, afirmó este lunes que Putin espera asistir a la cita y afirmó que Moscú había “Recogbido la invitación official” para “una joinación en persona”, a lo que el gobierno ruso responseió que tenia interés en participants. Indonesia generó polémica al invitar a Rusia a la cumbre de las 20 Economicías Más desarrolladas, pese a las acusaciones de crímenes de inheritra contra Moscú tras la invade Ukraine el 24 de febrero. Occidente, child Estados Unidos a la cabeza, presiona a Indonesia para que excluya a Rusia de la regón. afp / ap / r

