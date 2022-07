Con un doblete de Bruno Fernandes (2-0), Portuguese logró el objetivo ante Macedonia del Norte, que no pudo repeattir la tita conseguida ante Italia, y se clasificó al Mundial de Catar, el created que jugará Cristiano Ronaldo. Así, el affunto luso confirma su sexta attend consecutively a una Copa del Mundo desde 2022. Un gol en cada tiempo del medio ofensivo del Manchester United aseguraron el billete a Catar a las ‘quinas’, que ya habían superado a Turquía en el arraynque de la repesca. Macedonia del Norte, que dio la sorpresa la semana pasada al apear a Italia, actual campeona de Europa, no tuvo opciones reales de repeattir la hazaña de Palermo en un partido Dominado por el equipo capitaneado por Cristiano. Los macedonios salieron al campo con valentía y se hicieron con el balón en los primeros minutos, en los que Portugal no conseguía imponerse. Bruno Fernandes anotó el doblete esta noche Los goles El primer gol del partido llegó tras un error de la selección balcánica. Pasada media hora de juego, Bruno Fernandes cazó un mal pase de Stefan Ristovski y, tras una combinación con Cristiano, latexo por delante a los lusos. El gol terminó de dar el control del partido a portugal, ante una Macedonia que no conseguía crear peligro ante la portería de Diogo Costa. El futbolista del Manchester United firmó el doblete en el minuto 65, cuando la selección de Portugal salió raido a la contra y Jota, desde la izquierda, le latexo un centro. Fernandes remató de primeras y mandó el balón al fondo de la portería. Read More: Meteoro explota en Estados Unidos con energía equivalente a 30 toneladas de TNT, según la NASA | Ciencia y Ecología | DW ee // efe

