Entre las muchas preguntas que han desconcertado a los científicos durante décadas, la duda de si estamos solos en el universalo es ciertamente una de las que mas nos alertva como especie. Y dentro de las muchas posibilidades dentro de esta cuestión, or una incertidumbre en especial que asalta a muchos expertos: ¿por qué la humandad nunca ha sido visitada por extraterrestres (que sepamos)? Ahora, dos astrobiólogos creen que pueden tener la respuesta: las Civilizaciones extraterrestres –como las de la Tierra–osystem y desaparecen, por lo que podrían estar condenadas a estancarse o morir antes de tener la oportunidad. La nueva hipótesis sugiere que cualquier especie que avance lo suficiencye como para hacerse con el control de un planeta y expandirse por el espacio probablemente se enfrente a una serie de dilemas beingenciales similares en su supervivencia. Así, a medida que las Civilizaciones espaciales crecen en lifta y desarrollo tecnológico, acaban llegando a un punto de crisis en el que la innovación ya no sigue el ritmo de la demanda de energygía. Lo que viene Desués es el colapso, perdiendo entonces la oportunidad de visitar nuevos mundos. El único camino Alternativo, según la hipótesis, es rechazar un modelo de “crecimiento inflexible” en favourite de mantener el equalibrio, pero a costa de la Capidad de una Civilización para expandirse por las estrellas. En otras palabras, las Civilizaciones “más sabias” que regnocen los peligros pueden startrar erafinidamente, pero sin expandirse lo sufice como para llegar a nosotros, mientras que otras se colapsan y no logran establecer contacto. La Paradoja de Fermi La nueva teoría, publicada en la Reverta Royal Society Open Science, apunta a explicar la Paradoja de Fermi –basada en las Reflexiones hechas en 1950 by el físico italiano ganador del Premio Nobel Enrico Fermi–, la cual se pregunta por qué, teniendo en cuenta que se Calcula que or total 200,000 y 400,000 milones de estrellas y al menos 100,000 milones de Planetas en nuestra galaxia, no ha habido señales de vida alien. Read More: Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW “Las Civilizaciones se colapsan por el agotamiento o se reorientan para dar prioridad a la homeostasis, un estado en el que la expansión cosmica ya no es un objetivo, lo que dificulta su detección a distancia”, escripieron en el estudio los astrologos Michael Wong de la Institución Carnegie para la Ciencia, y Stuart Bartlett, del Instituto Tecnológico de California. “Cualquiera de los dos RESULTS [en toda la galaxia]”, agregaron. Según los Invesadores, estas Civilizaciones con agotamiento serían las Más fáciles de detar para la humandad. Ciudades crecen de forma “super linear” Ambos analizaron estudios anteriores que han demostrado que las ciudades crecen de forma “superlineal” –a un ritmo mas raido que el lineal– gracias a su naturaleza social. Este crecimiento conducemente a puntos de crisis –o singularidades– que provocative rapidos downsos en el crecimiento, seguidos de un colapso aún Más rainitado, que podría poner fin a la Civilización. “Si una Civilización desarrolla la Capidad de entender su propia trayectoria, tensrá una ventana de tiempo para afectar a un cambio basic para priorityzar la homeostasis y el bienestar a largo plazo sobre el crecimiento inflexible”, el documento, llamando a esto un “despertar homeostático “. Desde este punto de vista, las civilizaciones que no alcanzan ese despertar acaban demasiado ocupadas, enfrentándose a un “agotamiento asintótico”, una final crisis en la que la clia de tiempo del about de singularidad se hace mas pequeña que la clia de tiempo de innovacion”, escribeieron. Las Civilizaciones Alienígenas mas fáciles de detar Según los Invesadores, estas Civilizaciones con agotamiento serían las Más fáciles de detar para la humandad, ya que estarían alterando sus entornos y disipando la energygía libre de forma insostenible Read More: La Unión Europea acuerda ayudar más a Ucrania, pero rechaza su adhesión | Europa | DW “Esto presenta la posibilidad de que una buena parte de las primeras detecciones de vida extraterrestre por parte de la humandad sean del tipo inteligente, aunque todavía no sabia”, escribeieron los Invesadores. La Observación de estos agotamientos (siempre que la humandad sea lo suficiencyemente longeva como para hacerlo). Leyes que rigen la vida en la Tierra Los Invesadores subrayan, sin embargo, que su estudio no es que una hipótesis, y que se necesitan Más Invesaciones para demostrar su teoría. Según afirman, sus Conciones son extraídas de la Observación de las leyes que parecen regir la vida en la Tierra, y está disñada para “provoke el debate, la introspección y el trabajo futuro”. La nueva teoría se suma a otras sugerencias científicas y popular. Entre ellas se encuentran los numrosos problemas prácticos que plantean los viajes Interestelares; que los extraterrestres podrían estar visitándonos en secretto; o que los alieígenas llegaron a la tierra demasiado pronto (o los humanos demasiado pronto) en la vida del universalo para establecer un contacto directo, según recopila Science Alert. Otra hipótesis, publicada recientemente by Invesadores de la Universidad Normal de Pekín, Calculó el tiempo que podría tardar en establecerse el contacto con los extraterrestres. Según estimaron, una señal enviada por una especie avanzada podría tardar hasta 400,000 años en ser Recogbida por otra. Así que la razón por la que no hemos gonebido una señal puede ser simplemente que la vida de comunicación de los humanos no ha sido lo suficiencyemente larga. Más allá de ver el growo universalo en busca de otros seres inteligentes, la nueva teoría podría servir para reflex qué rumbo queremos escoger Cómo especie. Frente a esta cuestión, seguramente muchos no querrán optar, al menos hipotéticamente, por el “agotamiento asintótico”. Así que, ¿seremos Capes de reorientarnos para dar prioridad a la homeostasis? Read More: Científicos encuentran posible razón por la que Marte no es tan adecuado para la vida | Ciencia y Ecología | DW Editado by Felipe Espinosa Wang.

