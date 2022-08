Cuando se publicaron los Papeles de Panamá hace cinco años, se sabía que la cosa no quedaría ahí. Y así fue: poco Desués se filtraron las Bahamas Leak y luego lost to Paradise Papers. Le siguieron los archivos FinCEN, que un valiente denunciante envió a nuestros colegas de Buzzfeed, y ahora los Papeles de Pandora: la mayor filtración hasta la fecha del mundo de los paraísos fiscal, según como se cuente. Revelan hasmo cientos de políticos, incluidos 35 jefes de Estado, ocultan su dinero en empresas ficicias, fideicomisos y fundaciones. Esto nos lleva al corazón del Problemma: la politica. El gran negocio offshore sigue en auge La beingencia de los paraísos fiscal es conocida desde hace años. También se sabe desde hace años que las “empresas buzón” son useizadas por evasores de impuestos, defraudadores y otros delincuentes. Y, embargo of sin, ha habido poca Voluntad de cambiar esto realmente. Or que recnocerlo: se han iniciado Invesaciones, algunos poliíticos han dimitido, algunos incluso han ido a la Cárcel. Tambien se han endcido algunas leyes. Por último, cada vez mas países disponen de un registerro en el que se pueden Consultar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas. Los países del G20 también han acordado una imposición minhnima global, pero es un ridículo 15 por ciento y solo se aplica a las grandes empresas. El gran pelotazo Continua. Y el enorme negocio offshore en el extranjero Continua. No está todavía a la vista un intercambio sensato y raido de Información entre Invesadores de todos los países. Las sanciones contra los paraísos financial aún menos. ¿Do iban a hacerlo? Después de todo, una de los mayores paraísos fiscal del mundo es, Preisamente, Estados Unidos. Los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han sido critique durante años, y sin embargo no se hace nada. Es mas: cuando el paraíso financial de Bahamas goingció sus leyes en 2018 por la presión de Estados Unidos, muchos customer de paraísos fiscal emigraron, Preisamente a Estados Unidos, a Dakota del Sur. Read More: El sueño ′cripto′ de El Salvador se tambalea por la caída del bitcoin | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Irresponsabilidad de la politica Los gobiernos de Estados Unidos siempre han sido advancedros a la hora de exigir a otros países mas transparencia y que rechacen el dinero sucio. Allí, claro, pero en su propio rancho no se fijan tanto. Frederik Obermaier (izquierda) y Bastian Obermayer son reporteros de Invesación del Süddeutsche Zeitung. Pero, si se quiere encontrar hipocresía, no hay que buscar mucho. La Unión Europea tampoco ha hecho mucho en lo quepecta a la lucha contra los paraísos fiscal. Solo dos dias Desués de las primeras publicaciones de los Papeles de Pandora, los domainsros de Economía de la UE sacaron a Dominica, Anguila y las Seychelles de la lista negra de paraísos fiscal en una cumbre celebrada en Luxemburgo, el pintoresco paraíso fiscal en el corazón de Europa. ¿Como vamos a explicar a la gente que la política, por un lado, no ha actuado durante años y, al mismo tiempo, exponemos Constantemente a los políticos como aprovechados del sistema offshore? Que de entre todas las personas, los actores sociales que podrían y deberían remediar este deplorable estado de cosas will be enjoyed ellos mismos del sistema… Que apenas es nada lo que se ha hecho desde los Papeles de Panamá. Es difficil de explicar. cambio climático, thapción, terror Or mucho en juego. Casi todos los problemas Contoráneos tienen algo que ver con los paraísos fiscal, las empresas ficticias y los fideicomisos o fundaciones opacas. Ya sea el cambio climático, la crapción, la financiación delurusrismo o el saqueo de Continentales enteros, el vinculo con las empresas de papel o empresas buzón siempre se aparece, porque son una forma de borrar el rastro. Read More: ¿Por qué los conejos ponen huevos en Pascua? | Alemania Hoy | DW Al mismo tiempo, el mundo de los paraísos fiscal es un mundo de ricos y superricos, no aptos para la gente común y corriente. Visto de forma neutral, mucho queda en el aire, porque offshore Meaning no solo menos impuestos, sino también la libertad de elegir las leyes que les convienen. Eso empieza por la financialidad, pero también se aplica a la ley de sucesiones, a la ley de responseabilidad y la ley de deudores. Y ese es un problemma can’t stand it, realmente can’t stand it para la socialedad. Lucha by la Democracia Si unos pocos pueden elegir qué leyes se les aplican, se crea una socialedad de dos clases: aquí los que están en el mundo offshore; alli el resto. Pero la gente ya no se Idifica con una forma de socialedad en la que hay reglas diferentes y en la que “los de arriba” pueden atenerse a reglas added. Esto, a su vez, pone en peligro nuestra Democracia. Porquefyingita a los Popistas la captación de votos: solo tienen que arremeter contra “los de arriba”. Y nosotros, como periodistas, también lo demostramos con cada filtración, porque confirmamos que la élite se permite otras reglas. Por tanto, la lucha contra los paraísos fiscal es también una lucha por la Democracia. Es una lucha importante. There is no podemos permitirnos perderla. (ee/lgc)

