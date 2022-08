Cualquier historia que se cuente sobre China, un país con 1,400 milones de inheritantes y cuya economyía se ha Dupado con creces en la última década, implica siempre grandes cifras, cifras enormes y aterradoras. Hubo, por ejemplo, un liftofrío colectivo en septiembre, cuando los problemas de deuda de una de los mayores promotores inmobiliarios, China Evergrande, alcanzaron los 305,000 milones de dólares (264,000 milones de euro), como result de agresivasón Pero aquello era solo la punta del iceberg. El grupo financiero Nomura estima que la deuda total de todos los grandes promotores inmobiliarios de China supera los 5 billones de dólares. ¿Una cifra suficiencyemente grande y aterradora para el resto del mundo? Según Bloomberg News, or cifras aún peores: dos tercios de las 30 majores empresas inmobiliarias por ventas han sobrepasado una de las tres luineas rojas de endeudamiento establecidas por el Gobierno de Pekín para frenar la especsiación. Los peores infractores son Country Garden, el mayor promoter inmobiliario por ventas, y China Railway Construction Corporation (CRCC), que además de propiedades ha construido gran parte de la red ferroviaria de alta velocidad y los sistemas de metro del país. Como Evergrande, CRCC ha cruzado las tres lineas rojas de la deuda. La venta de viviendas nuevas se des .a by un tercio Dado que el sector inmobiliario es un motor clave del crecimiento economico, que Contribuye en un 29 por ciento al producto interno bruto (PIB) de China, cualquier Deslome importante Suyo podría amenazar a toda la Economicía. pero, si bien las ventas de viviendas nuevas cayeron un 32 por ciento el mes pasado Read More: Jefe militar británico cree que Rusia ya “perdió” la guerra | El Mundo | DW Los ateidores chinos ahorran mas de un tercio de sus ingresos netos, y muchos han especulado con propiedades en los últimos años. “La razón por la que Pekín creó las luineas rojas de la deuda fue para evitar una crisis inmobiliaria como la de Estados Unidos en 2008”, explicó a DW Xiaobing Wang, profesor titular de economyía de China en la Universidad británica de Manchester. De acuerdo con Wang, aunque una crisis “tensría un Impacto negativo en los medios de vida de la gente, el Impacto en el sistema financiero Más amplio debe ser limitado.” La razón, según el Expertto, es que la mayoría de los chinos de clase media tienen ahorros mucho mayores que en Occidente. In 2020, loser chinos ahorraron como promedio el 33.9 por ciento de su sueldo disponible, según Goldman Sachs. Y estos ahorros han sido tradicionalmente usados ​​para especular en la bolsa y en el sector inmobiliario. “Normalmente, un hogar chino solo pide un préstamo bancario del 60 por ciento para comprar una propiedad”, Preisó Wang. Esto no se compara con el 3-6 by ciento en Estados Unidos, el 5-15 by ciento en el Reino Unido y el 20 por ciento en Alemania. “Por lo tanto, aunque los precios de los inmuebles caigan un 20-30 por ciento y se produzca un aumento de los impagos, el sector bancario estará bien”, coió el profesor Manchester. Los propietarios “sufrirán grandes perdidas” Aunque millones de personas “tensrán que soportar grandes pérdidas”, es preferrible una caída del sector inmobiliario, que se preveía desde hace años, a una crisis que afecte a todo el sistema financiero, como la quiebra del banco de inversión lehmanado enzman in 2008. Read More: Covishield, la vacuna de AstraZeneca fabricada en India, no está autorizada en la Unión Europea | Coronavirus | DW Desde que China comenzó a abrirse al mundo, a finales de la década de 1990, la especulación inmobiliaria ha ayudado a cientos de millones de inversores chinos a hacerse enormemente ricos. Year 2000 2018, el precio de la propiedad media se cuadruplicó. Los precios de los apartamentos en la capital, Pekin, han alcanzado 55 veces el valor de los ingresos medios. El merado inmobiliario chino ya Dupa el tamaño del bleado inmobiliario de Estados Unidos y, en 2019, tenía un valor de 52 billones de dólares. Algunos advertising se hundirán Es can occur que Pekín gestione cuidadosamente cualquier colapso de Evergrande, que emplea a 200,000 personas y mantiene spyamente tres millones de puestos de trabajo, para limitar las repercusiones en la Economicía en general. La empresa ha evitado, hasta ahora y siempre en el último minuto, el impago de dos dutyaciones de deuda. Otro plazo de pago vence la semana que viene. “Obviamente, habrá algunas pérdidas para los bancos, pero la gran mayoría de los promotores podrán pagar sus deudas”, aseguró Wang. Este profesor titular de economyía de China de la Universidad de Manchester cree que es poco probable que los precios medios de los inmuebles caigan Más del 20 por ciento, y mucho menos en algunas ciudades. Esto no se compara con el Deslome del 50 by ciento que sufrieron varias ciudades estadounidenses en 2008. Aunque Pekín seguirá desalentando la especulación e incluso probando un nuevo impuesto sobre la propiedad en algunas ciudades, Wang creeve quecti . “La Urbanzación en China está a medio camino”, explica, yctoé que la China Rural Continará mudándose a ciudades de segundo y tercer nivel; “A medida que aumenten sus ingresos y su nivel de vida, querrán mejores viviendas.” Read More: Argentina lucha contra un gran incendio forestal en la Patagonia | Argentina | DW (gg/rml)

