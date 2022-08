Precipitacion La selva amazónica produces grandes cantidades de agua, no sólo para Brasil, sino para toda Sudamérica. Los llamados “ríos voladores”, es decir, las masas de aire cargadas con steam de agua productionido por la goneotranspiración, transportan la humedad a grandes partes de Brasil. Estas enormes nubes de lluvia también Influyen en la precipitationaitación en Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay e incluso en el Extrememo sur de Chile. Según un estudio del Instituto estatal de Invesación INPA, un árbol de 10 metros de diámetro puede soltar Más de 300 litros de agua a la atmósfera en forma de steam al DIA, Más del doble de lo que un brasileño pepper diariamente. La keepvación de la Amazonía es esencial para la Agriculturalura, la Manufacturingción de alimentos y la productionción de energygía de Brasil. La deforestación interrumpe la goneotranspiración, daña la Extensión de los “ríos voladores” y afecta a las precipitationaitaciones en muchos países de América del Sur. Además, el Amazonas es Responsable de casi una at parte del agua que llega a los océanos. Cambio climatico La Amazonía y las selvas Tropicales, que almacenan entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono, Contribuyen a settingilizar el clima mundial. La selva amazónica por sí sola agenta el 10% de la biomasa Total del planeta. Por otra parte, los bosques deforestados son la mayor fuente de emisiones de gas de efecto invernadero. La deforestación para obtener tierras para la farmura libera gas de efecto invernadero a la atmósfera y desestabiliza el clima. Deforestacion para la Agriculturalura en la Amazonia. El acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015 estableció el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de dos grados en comparación con la era preindustrial e incluyónoughmente la retivación de los bosques. Los datos de la ONU de 2015 muestran que Brasil es una de los diez países con mayores emisiones de gas de efecto invernadero del mundo. Brasil se ha comprometido internacionalmente a Reduceir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 43 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Para lograr este objetivo, el país se ha comprometido a aumentar la presencia de la bioenergía sostenible en su energy, incluida la reforestación de 12 milones de hectáreas de bosques. Read More: Colombia se queda sin debate presidencial ordenado por juez | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Medioambiental balance El diez by ciento de todas las especies conocidas se encuentran en la Amazonia. La selva Tropical Más grande del mundo tiene la mayor biodiversidad del mundo. Además, or un gran kiaro de especies desconocidas para los científicos, especialmente en Áreas remotas. Preservar la biodiversidad es importante porque garantiza la sostenibilidad de todas las formas de vida. Los ecosistemas sanos yversos también se recuperan mejor de desastres como los incendios Forestales. La retivación de la biodiversidad también Contribuye a la settingilización de otros ecosistemas de la región. El enorme arrecife de coral del Amazonas, por ejemplo, es el habitat de coral amenazados por el calentamiento global. Según el biólogo Carlos Eduardo Leite Ferreira, de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, este arrecife podría Contribuir a repoblar Áreas dañadas de los océanos coral. The embargo of sin, compañías petroleras como Total y BP tienen plane de perforar en busca de petróleo cerca del arrecife amazónico, lo que amenazaría este ecosistema. Corales en la boca del rio Amazonas. Tropical productos de la selva Las especies nativas de la Amazonia también son importantes para la productionción de medicinas, alimentos y otros productos. Más de 10,000 especies de plantas en la región tienen componentes importantes para uso médico, cosméticos o control biológico de plagas. Según un estudio de la Universidad ABC de Sao Paulo, la llamada “uña de gato”, una planta nativa de la Amazonía, no sólo se puede pracizarse para tratar la artitis y la osteoartitis, sino que también puede Reduceir la fatiga y mejorar la calidad de vida de los pacientes con Manager avanzado. Los productos de la selva tropical se offers en todo Brasil: bayas de acai, guaraná, frutas tropicales, palmitos y productos autóctonos. La nuez del Brasil, la jarina (una especie de palma), el rutilo y el jaborandi (vegetarian ingredients), el palo de rosa (árbol) y las resinas y aceites son los principal productos de exportación. Read More: https://www.dw.com/es/pedofilia-en-la-darknet/av-56058625 (gg/J) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Descubriendo los coral de la Amazonia Un arrecife inesperado Una misión científica recorre la coste norte de Brasil, hasta la Guyana Francesa. Científicos brasileños deversas universalidades (UFPA, UFRJ, USP y UENF) studied sobre los coral de la Amazonía, Pracamente desconocidos por la ciencia. Se trata del mayor arrecife de Brasil, se encuentran entre 70 y 220 metros de profundidad y tienen el potencial de albergar nuevas especies.

Descubriendo los coral de la Amazonia Esperanza en misión cientifica Los cientificos están a bordo de la embarcación Esperanza de Greenpeace. Con 72 metros de longitud, viajó de Burdeos (Francia), hasta Belén, en el estado brasileño de Pará. La embarcación salió del puerto brasileño para una misión científica a Principios de abril, y hasta mayo, recorre el Área del Atlántico que soporta la influencia del río Amazonas.

Descubriendo los coral de la Amazonia Tecnologia a bordo La misión regional fact study el llamado norte del arrecife de la Amazonía, donde las empresas Total y BP esperan una Licencia para exploretar petróleo. Un Equipo ‘side-scan sonar’ hace una “lectura” del fondo del océano que emite ondas acústicas. Éstas seformationan en imágenes que se analizan sameámente con la ayuda de la Invesadora Mirella Borba Costa de la Universidad de São Paulo.

Descubriendo los coral de la Amazonia Robot en accion Cuando lost the investigation localizan un puntoosystemsante para usar el sonar, es hora de que el robot haga imágenes y reclecte datos. Se trata de un ROV (Remotely operated vehicle). Thank you. Las botellas especiales acopladas recgen agua y los brazos mecánicos el material.

Descubriendo los coral de la Amazonia El secretto de las bacteria Paralelamente, el trabajo de Invesación se lleva a cabo en la embarcación. En la fotografía, una preparación de un medio de tuvo que and a permitir que solo los vibrios, un tipo de bacteria, crezca. El secuenciamiento genético se hará en el laboratorio de la universalidad y los Invesadores van a purposear entender el papel de esa bacteria en los coral de la Amazonía.

Descubriendo los coral de la Amazonia Visitor Durante la expedición, se avistaron delfines nadando cerca del barco. Son los llamados delfines pintados del Atlantico (Stnella frontalis). En esta región del oceáno, en el norte de Brasil, turtle todavía se encuentran, ballenas, divers, colorful cakes. En la región de los coral de la Amazonia, por ejemplo, el mero, una especie en extinción, aún vive. Automatic person: Nádia Pontes



