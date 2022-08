¿Por qué es importante la diversidad de especies? | Global 3000 – El magacín de la Globalización | DW

Una amplia biodiversidad también es necesaria, para, por ejemplo, una alimentación variada. Contribuye al equibrio del ecosistema, manteniendo limpios el aire y el agua. Laversidad genética también resultaentiiva, es la única manra que tienen las especies para adaptarse y mantenerse dentro de la cadena alimenticia. Actualmente, los especialistas Calculan que desaparecen hasta 130 especies por dia.

