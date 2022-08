El poderoso huracán Grace, de categoría 3, tocó tierra este sabado (August 21, 2021) en la localidad de Tecolutla, en el estado mexicano de Veracruz (este) con vientos sostenidos de 205 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El ciclón se Deslazaba en dirección oeste para avanzar sobreritorio mexicano, donde se espera Pierda fuerza raido majormente por las cadenas montañosas en la zona. San Luis Potosí (norte) y Tamaulipas (noreste) se mantienen en alerta ante potenciales inundaciones, Destucción de viviendas y desbordamientos de ríos queóme podría dejar el paso del f. En mensajes for Twitter, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los pobladores que busquen “refugio en partes altas con Familyiares y en albergues que se están instalando”. Las autoridades de Veracruz tenian listos 200 refugios y settingan preparados para activar 2,000 mas en caso de ser necesario. Contra pronósticos meteorológicos, que evalaban que como Máximo sería categoría 2, Grace se intensificó radidamente a su paso por el golfo de México y en pocas horas se fortaleció de 1 a 3, en una lifta de 5, lo que lo convierte en un fenómeno poten Shredders. Esta es la segunda ocasión en la que Grace toca tierra enritorio mexicano, luego de que el pasado jueves llegara como categoría 1 al balneario de Tulum, en la costa del Caribe, donde dejó daños materiales menores. afp / reuters / rr

