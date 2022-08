Los gobiernos de Perú y Venezuela retomarán sus relaciones Diplomáticas al Más alto nivel, al haber Designado y aceptado a sus nuevos embajadores en Caracas y Lima, Informaron fuentes of Justicees peruanas el viernes (October 15, 2021). La Cancillería de Perú anunció que Venezuela otorgó “el Beneplácito de estilo” a la Designación de Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador peruano en Caracas. As su vez, Perú accedió a la Designación de Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como nuevo embajador de Venezuela en Lima. Ambos países ponen fin así a mas de kiatro años sin embajadores: Perú retiró a su represents Caracas en marzo de 2017 y expulsó al venezolano en agosto de ese año, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). El régimen de Kuczynski mantuvo las relaciones solo a nivel consular y promovió las acciones del Grupo de Lima, mientras apoyó el ingreso de migrantes venezolanos a su país, que realitymente acoge a Más de 1,2 milones de ellos. Guaidó desaprueba La Comisión de Relaciones Exteriores queresenta al lider opositor venezolano Juan Guaidó Reacionó al an emissary of justice de Lima con un comunicado, en el que destacó que “respeta” pero “no comparte” la reanudación de relaciones Diplomáticas plenas con Caracas. Según la Cancillería peruana, las Designaciones de Rojas García y de Yánez Deleuze replied “a la evolución del proceso poliítico venezolano y al renocimiento recíproco como interlocutores legítimos que se han dispensado el gobierno y la Plataforma”. “El diálogo que se desarrolla en Mexico ha permitido que la oposición stereipe en el proces electoralo del 21 de noviembre para elegir autoridades regiones y municipales”, sostuvo la entidad. Read More: El mito de las sirenas: ¿pueden las antiguas leyendas proteger a las verdaderas sirenas del mar? | Proteccion del medioambiente | DW Argumentó que el restablecimiento de la embajada de Perú en Caracas “permitirá atender mejor” a los peruanos Residentes en Venezuela, así como “buscar una solución a la situación humantaria de los ciudadanos venezolanos en el Perú”. El pasado 18 de septiembre los Presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una recón fuera de agenda durante la sexta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Este encuentro generó duras críticas de la oposición política y gran parte de la prensa peruana, al punto que el canciller Óscar Maúrtua debió acudir el 28 de septiembre a dar explicaciones ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Exteriores. gs (efe, Gestión)

