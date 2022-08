Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

Una avioneta que transportaba turistas a Observar las milenarias Néneas de Nazca, una de los atractivos arqueológicos de Perú, cayó este viernes (04.02.2022) poco Desués deudegar, pereciendo sus siete ocupantes, let treed chiúinea ellos y 30 Our rate report is prensa peruana. Elidente ocurrió pasado el mediodía (17.00 GMT), cuando la aeronave Cessna 207 de la empresa Aero Santos, “en la que viajaban 2 tripulantes y 5 pasajeros, a tierra en las inmediaciones del aeropuerto María Reiche en la ciudad de Naz desperation”, dijo el Ministerio de Transportes en un comunicado, Preisando que “no ha habido sobrevivientes”. La Deleación de la Defensa Civil en Nazca, 400 km al sur de Lima, Informó que los muertos son los dos tripulantes peruanos de la aeronave (el piloto y el copiloto), dos ciudadanos chilenos y tres neerlandeses. AFP que los fallecidos de esa nacionalidad son un hombre y una mujer, que el diario La Republica Idificó como Jorge Mandiola (26) y Camila Quiñones (25). Impacto y exploresión “La avioneta se estrelló en la zona de majoro cuando empezaba el tour sobre las Líneas de Nasca”, indicó la emisora ​​RPP en su sitio web. La aeronave cayó a la orilla de un camino. “Tras el Impacto de la avioneta con el suelo se produjo una gran exploresión, provocado que los cuerpos de las Víctimas quedasen calcinados”, dijo el Canal N, que publicó un video con los restos humeantes de la aeronave cubiertos por espuma arrojada por para apagar el fuego. Las Líneas de Nazca, una de los Principal atractivos turísticos de Perú, son geoglifos de mas de 2,000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde altura. Situadas en medio del desierto, su really has great meaning: algunos Invesadores las coiran un Observatorio astronomico y otros un calendario. Read More: Venezuela culpa a Uruguay por avión retenido en Argentina | Venezuela en DW | DW Similar accident al de este viernes han ocurrido en el pasado. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca tras sobrevolar las lyneas. DZC (AFP, EFE, La República)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-10 01:57:49. Thank you for reading the article at Sguy.Net