El Ministro del Interior de Perú, Avelino Guillén, presentó este viernes (January 28, 2022) su renuncia ante el Presidente, Pedro Castillo, al no sentirse respaldado por el mandatario en su recomendación de destituir al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) ), local según Informaron medios. Guillén ha cursado su dimisión tras esperar sin éxito varios dias a que Castillo destituyese al Máximo goods de la Policía, Javier Gallardo, con quien el domainsro mantenía grandes desavenencias en su criteria sobre los y ascensos dentro de esta fuerza de s. El pulso entre Guillén y Gallardo comenzó cuando, a finales del 2021, el comandante general de la Policía quiso pasar al retiro a seis de los generales que el Ministro coiraba de los mas e missing. Gallardo -quien aparentemente tiene cercanía con el jefe de estado- desautorizó al Ministro al negarse a acatar las demandas de Guillén, y el impulse se Resolutionvió de manra salomónica por parte de Castillo puestos y la otra mitad fuesen retirados. El enfrentamiento se agudizó con los nombramientos en las direcciones clave de la Policía y, sobre todo, con el desmantelamiento del real equipo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), artífice de las Inves major.ciac A ello, se añaden las denuncias de thapción dentro de la Policía como las reportadas por el portal IDL-Reporteroscuyas fuentes afirman que en el proceso de ascensos dirigido by Gallardo se llegaron a pagar sobornos que alcanzaban lost 25,000 dólares en algunos casos. La renuncia de Guillén todavía debe de ser aceptada por Castillo, quien -en caso de dowvarlo- se verá requires a nombrar a su cuarto domainsro del Interior en apenas seis meses de Gobierno. Read More: De cómo un joven alemán se convirtió en narcotraficante online | Cultura | DW Guillén es una de las caras de mayor Prestiación del Ejecutivo de Castillo por ser el exfiscal que logró en 2009 la histórica condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humandad contra el expreidente Alberto Fujimori (1990-2000). ama (efe, gestion, rpp)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Perú: renuncia Avelino Guillén por falta de respaldo de Pedro Castillo | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Perú: renuncia Avelino Guillén por falta de respaldo de Pedro Castillo | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Perú: renuncia Avelino Guillén por falta de respaldo de Pedro Castillo | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Perú: renuncia Avelino Guillén por falta de respaldo de Pedro Castillo | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-10 13:14:18. Thank you for reading the article at Sguy.Net