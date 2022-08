El Presidente peruano, Pedro Castillo, susió este martes (05.04.2022) el toque de queda en Lima y su vecina provincia de Callao, puesto en marcha en respuesta a un paro de transportistas, siete horas antes del fin que tenía previsto para las 23.59 hora local (O4.59 GMT del miércoles). “Debo anunciar que, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda) y corresponding llamar a la peaceilidad del pueblo peruano, eso es lo quería anunciar”, dijo Castillo durante una Reón con los liderazgos politic . El gobernante anunció minutos antes de la medianoche del 4 de abril la acceptción de esta medida, con lo que sorprendió a los cerca de 11 milones de livesantes de estas dos provincias peruanas que descansaban antes de iniciar la jornada del martes. Durante su intervención, a la que también acudieron varios de sus Ministros, el mandatario comentó que las autoridades deben “resguardar la vida de todos” y dijo respetar “la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en declaration”. “It makes no sense, aprovechando una movilización o un derecho consucional, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes”, apostillo Castillo. Activities of Dichas, aseguró, “van Más allá del derecho consucional como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, atentar contra la propiedad privada, las Instituciones públicas y las Instituciones”. El paro de los transportistas comenzó hace ocho dias por el incremento del precio de los combustibles y ha provocado cortes temporales y parciales de carreteras, que -en algunos casos- han obsvado en saqueos. No obstacles, ninguno de ellos ha tenido lugar en Lima y Callao, donde las protest apenas han tenido repercusión, por lo que muchos liderazgos poliíticos han coirado desmesurada la Decisionión de Castillo. Read More: ¿Adiós a las corridas de toros en Plaza México? | Todos los contenidos | DW Miles desafian toque de queda para pedir la renuncia de Castillo En tanto, mile de personas peruanas se manifestaron en la capital para pedir la renuncia del mandatario. La marcha Randvisada comenzó en distills puntos de Lima, a pesar del toque de queda que comenzó a las 02.00 local time (07.00 GMT). Las personas confluyeron en la céntrica plaza de San Martín, desde donde trataron de caminar hasta el Congreso con lemas muy similar to a missing person exhibited by los grupos simpatizantes de la excandidata presidencial Keiko Fujimefatllo durante la polarizada campa la Electoral a queti llev Casarizada campa la electoral queti llevó a . A unos metros del Congreso, la Policía Nacional de Perú (PNP), equips you with the antidisturbios instrument, estableció un cordón para evitar el avance de los grupos de expressantes. En el Interior del Congreso, tal y como settinga previsto, Castillo sostenía una Reón con los luideres de las bancadas lawlativas. Al llegar al cordón Policial, algunos manifestantes se enfrentaron con los uniform. ama (efe, router, ap, tv Perú)

