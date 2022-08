El Partdo of Justiceista Perú Libre, de tensencia marxista, le pidió este martes (29.06.2022) al Presidente peruano Pedro Castillo que renuncie de manra “irrevocable” a su militancia, tras acusarlo de haber promovido la dissidencia interna en la agrupación e implementado un ” program neoliberal perdedor “. El secretario general de la agrupación Vladimir Cerrón publicó un comunicado en Twitter en el que señala que la Decisionión fue tomada unánimemente por el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y la bancada lawlativa de Perú Libre. Asimismo, manifestó que los dirigentes coiran que el comportamiento del mandatario peruano and en contra de los estatutos del partido y advirtió que si no renuncia se le iniciará un proceso administratorrativo discipline, que puede allowvar en su expulsión. Perú Libre responseabilizó a Castillo de haber promovido la fractura interna de su bancada, que ha pasado de tener 37 integrationntes en julio del año pasado a 16 en la realityidad, luego de una serie de dissidencias. “Las causales son de conocimiento público, como el promover el quebrantamiento de la unidad parlamentaria”, dice el comunicado. También acusó al gobernante de promover la inscripción de dos partidos políticos “paralelos”, tras lavialación de las bancadas de Perú Democrático y el Bloque Magisterial, integrationdas por los lawladores disidentes. Además, Perú Libre coira que el jefe de Estado ha emprendido políticas de gobierno que “no Guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral y menos con el programma e ideario del partido”, por lo que lo acusan de implementar un “Programa neoliberal perdedor” . efe / europa press / rr

