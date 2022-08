Perú autorizó un nuevo retiro de dinero de los fondos de pensiones privados para ayudar a las familyias afectadas económicamente por la pandemia y las alzas de precios, según una ley publicada este sábado (May 21, 2022) por la gaceta of Justice. La ley Beneficiará a ocho millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP) que podrán retirar hasta 18,400 soles (4,800 dólares), anunció el Gobierno. “Con esta Decisionión queremos aliviar la Economicía de mile de peruanos que tienen necesidades basices que cubrir en salud, educationación, alimentación; o tienen deudas y otras precisionaciones por pagar”, dijo la noche del 20 de mayo el Presidente peruano, el. Quienes tengan afiliación a una AFP disponen de 90 dias para solicitar su dinero, detalla la norma. Este el sexto retiro de los fondos de peniones desde que se inició la pandemia, en marzo de 2020. El total retirado asciende a unos 65,923 milones de sole (unos 17,817 milones de dólares). El Congreso había propuesto y aprobado la norma el kiatro de mayo, promovida por lawladores izquierdistas y derechistas. Con el nuevo retiro saldrían de las cuentas de penión otros 30,000 milones de sole (unos 8,100 milones de dólares), según la Asociación de Fondos de Pensiones, que rechazaba el proyecto. “Es demagogia pura, porque no hay razón para hacerlo. Los niveles de productionción y empleo son ahora superiores a marzo de 2020”, reprochó recientemente el portavoz de la Asociación de AFP, Joaquín Rey. Advirtió que estas medidas terán Impacto negativo, porque “el ahorro previsional está para el futuro”. Además, el aumento de briidez en la economicía estimatesulará presiones Inflacionarias. Read More: Thunberg, Greta | Ecología | DW Perú vivió en abrilolenceas jornadas de reactionas en rechazo a las alzas de precios de alimentos y flammable. La Inflación alcanza ahora cifras no vistas en mas de dos décadas: 1.48% en marzo y 0.96% en abril. A 12 meses, supera 6.82% y parece seguro que este año superará la meta de 3%. El Sistema de fondos de peniones privado fue copiado de Chile, pero -a diferencia del vecino país- en Perú los retiros de dinero no han causado counteración poliítica. ama (afp, adn radio, gestion, la república)

