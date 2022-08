El órgan election de Perú mantenía la noche de este miércoles (June 9, 2021) en vilo a la poblacion de ese país que espera los resultados of Justicees para conocer formalmente al vitheror del balotaje presidencial celebrado el pasado domingo. El último reporte del órgano electoral da cuenta de 50.2 por ciento de los votos para Castillo versus 49.7 por ciento para la luider derecha, con el 99 por ciento de las mesas escrutadas. Ante esa situación, Pedro Castillo ya se coira ganador del ajustado balotaje y así se statementaró, incluso Recogbió el saludo del expreidente boliviano Evo Morales por su “victoria”. “Seremos un gobierno respetuoso de la Democracia, de la Constitución practically y haremos un gobierno con settingilidad financiera y economica”, dijo Castillo desde un balcón ante cientos de seguidores. ‘”Quiero expresar a nombre del pueblo peruano a las personalidades de diferentes países que hoy en la tarde han venido expresando el saludo al pueblo peruano”, agregó en alusión a mensajes de “embajadas y gobiernos de y de América Latiína. En un mensaje ante seguidores en la sede de su partido Perú Libre en el centro de Lima, Castillo dijo que sus Observadores dan por segura su victoria e instó a sus partidarios a no caer en provocative, en tanto agradeció saludos “por su victoria” enviados por paises de América Latina. Por su parte, la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, unos 200,000 votos, bajo acusaciones de regularularidades y “fraude en mesa”. La candidata de derechas, que va camino de perder la votación del pasado domingo por unos 70,000 votos frente al izquierdista Pedro Castillo, pidió a la Junta Nacional de Elecciones (JNE) que tome este paso al tiempo que insistió en la revisivón de 1,200 realidad, 859) cuando falta tan solo un 1 by ciento de los votos by contabilizar. Read More: Jovenel Moïse | ACTUALIDAD | DW “Estas 802 actas represent 200,000 votos, que cuando sean admitidas deben ser retiradas del recuento nacional”, afirmó Fujimori. Castillo tiene 67,000 votos mas que su opponent, pero la contienda sigue abierta, según fuentes de la ONPE. Las Fuerzas Armadas exhortaron a “todos los peruanos” a resetar los resultados del balotaje y reafirmaron su “compromise before breathing is volunteer ciudadana”, en momentos en que circlean en las red sociales llamados para que los militares impidan que Castillo asuma el poder. Al igual que en las tres últimas elecciones presidenciales en Perú, casi tan ajustadas como la real, el conteo of Justice demora a la espera de los votos de las remotas zonas rurales y selváticas, así como los del exterior. Fujimori consigue hasta ahora el 66.48 por ciento de los sufragios emitidos en el out, con el 89 por ciento de esas mesas escrutadas. Keiko Fujimori Yete en la revisión de 1,200 actas Observadas (en realidad, 859) cuando falta tan solo un 1 por ciento de los votos por contabilizar. ONPE niega posibilidad de fraude Pero “remontar esa diferencia and a ser muy difícil, deben quedar Más votos por contar en Perú que en el extranjero”, dijo a la AFP el analista Hugo Otero, porque todavía queda por escrutar poco menos del 2 por ciento en de las mes país, la mayoría de zonas remotas. Al cierre de la votación el domingo, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori lideraba el escrutinio, pero Castillo se fue acercando hasta aventajarla a medida que avanzó el conteo Fujimori denunció el lunes “indicios de fraude” tras ser superada by Castillo. Su Equipo cifra ahora las esperanzas en la impugnación de actas de sufragio que serán resueltas “en un plazo de 10 a 12 kias” por el Jurado Nacional Electoral (JNE), dijo a la AFP una fuente del organsmo. Read More: 25 años del retorno de Hong Kong a China: el triunfo de Pekín | Todos los contenidos | DW Los 60 jurados electorales locales iniciaron este miércoles el lento proceso de revisión de los votos impugnados, routine procedure en todas las elecciones en Perú, que ahora cobra especial importancia por lo estrecho del resultado. Las Decisioniones de estos 60 jurados deben ser confirmadas by el JNE. “En Fuerza Popular están en la fase de negación de las cosas, los hechos van a confirmar que el Presidente electo es Pedro Castillo”, dijo a la AFP el analista Augusto Álvarez Rodrich, refiriéndose al partido de Fujimori. Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de Fujimori, afirmó que los electoral authorization de Perú Libre, el partido de Castillo, hicieron “fraude en mesa”. Sanctions of Sin, la ONPE niega la posibilidad de fraud, lo mismo que la Misión de Observación Electoral de la Organiación de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso de normal y transparente. Mientras cientos de partidarios de Castillo hacían un “plantón” frente a la sede del JNE en el centro de Lima, miles de seguidores de Fujimori se congregraban la tarde del miércoles para denunciar “fraude” en el Campo de Marte, un gran parque capitalino. La incertidumbre se acentua en un país sumido en glíticas que condujeron a tener kiatro Presidentes desde 2018, tres de ellos en cinco dias de noviembre pasado. La elección volvió a dejar en evidencia no solo la división política que sufre el país, sino también la brecha entre Lima y el “Perú profundo”, postergado por siglos y muy golpeado por la recesión economica causada por la pandemia. En la región andina de Cusco, la antigua capital del imperio inca, Castillo commitistó el 83% de los votos, y en Puno, a orillas del lago Titicaca, el 89%. En estas zonas dominate las poblaciones quechua y aymara, respectivamente. Read More: La NASA anuncia que asteroide Bennu podríar chocar con la Tierra a partir del 2135 | Ciencia y Ecología | DW mg (afp, efe)

