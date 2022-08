Con un sombrero de paja de ala ancha y un Lápiz, el letto candidato de izquierda radical Pedro Castillo arremetió en la primera vuelta de las elecciones generales del 11 de abril en Perú, logrando el primer lugar con apenas un 12% de los votos emitidos , requires 18 candidatos a la presidencia. En segundo lugar, con 8% de apoyos, quedó la ultraderechista Keiko Fujimori, hija del exdictador encarcelado Alberto Fujimori. Castillo lidera hasta el momento el escrutinio del balotaje, mientras se espera un an messenger of justice del resultado electorate identifies Perú. Nacido en la provincia de Chota, de la región Cajamarca, en la sierra norte de Perú, el ahora Chairmane Electo de 51 años se postuló como candidato invitado de Perú Libre, un partdo que se define abiertamente de izquierda marxista y comunista. El símbolo de su partido, el Lápiz, no es casualidad: Castillo es maestro Rural de educationación primaria desde 1995, con un magíster en Psicología Educativa, y un importante reasoner docente. Además, ha sido “rondero”, como llaman en Perú a miembros de rondas campesinas que luchan contra la delincuencia. Los seguidores de Castillo esperaron opensas horas por el “balconazo”. Insoluble nuevo en politica Pero Castillo no es nuevo en la esfera politica. In 2002 se postuló sin éxito a la alcaldía de Anguía, en su región, por el partido Perú Positive, del entonces president Alejandro Toledo, fact, investigator by film. In 2017, el poliítico izquierdista adquirió notoriedad al dirigir una huelga nacional de profesores, que se expandió by 75 dias, que exigían, entre otras cosas, un aumento de sueldos para los maestros peruanos. “Más allá de ser solo un voto de reactiona o antifujimorista, el voto por Castillo es un voto antiistema canado del ninguneo de los políticos, de Constantes olvidos de agendas regiones en el sur del país, en la sierra y en la selva, que, a pesar de ser una zona muy poblada, está desatendida en cuanto a servicios estatales, como educationación y salud pública. También está el factor Iditario, al ser Castillo un rondero, campesino y maestro”, explica a DW Gonzalo Banda, analista poliítico de Arequipa, en el sur de Perú. Read More: Venezuela: partido de gobierno ganó 205 de 322 alcaldías, mientras ONG denuncia 755 “irregularidades” | Venezuela en DW | DW Pedro Castillo camppartió el “desayuno electoral” con sus padres e hijos. Radical en lo economico, preserving society Desde el fin de la primera vuelta electoral college, el temor de la élite, del poder establecido y de los grupos de medios del país sudamericano se Concentró, sobre todo, a las reformas rootes que planteaba Castillo. Entro otros, un cambio del modelo economico, impulsando para ello un nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente que le dé al Estado un papel activo como Regiador del mercy. Otras de sus propuestas son la nacionalización de domainsores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. La actividad privada, según Castillo, debería ser en “Beneficio de la mayoría de peruanos”. También propuso aumentar el presupuesto para la educationación y la Agriculturalura. Por otro lado, Castillo es critico del real sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de los tratados internacionales de Perú, que, según decaró, tensrían que ser reformulados. Además, al comienzo de su candidatura, propuso “desactivar” el Tribunal Constitucional y dotarlo de nuevos on behalf of the representative, Elegantidos por el pueblo y no por el Parlamento. En poliíticas sociales, al igual que su adversaria, Keiko Fujimori, Castillo se ha mostrado consvador. El Presidente electo -que es Integrante de una de las iglesias evangélicas Más antiguas del país- se ha statementarado abiertamente en contra del aborto, del enfoque de género y del matrimonio igualitario. El politico de radical izquierda Pedro Castillo postuló a un row público por primera vez en 2002. El “padrino” Cerrón y el “terruqueo” The embargo of sin, el rechazo de la mitad del país que no votó por él no solo se debe a su mezcla de izquierda radical y conservation, sino también and a cuenta del presidente de su partido, Vladimir Cerrón, que sería, según sus criticos, el hombre detrás de Castillo, y el artífice del ideario root del partido. Cerrón fue Breatbilitado en 2020 y condenado a Más de tres años de prisión por negociación ilícita y aprovechamiento indbido del cuando era gobernador de la región de Junín. Read More: Ucrania denuncia que varios misiles fueron disparados desde Bielorrusia | ACTUALIDAD | DW Controversial otro personaje en el entorno de Castillo es Guillermo Bermejo, congresista electo de su partido, quien en audios filtrados a los medios indicaba que “una nueva Constitución es un primer paso. Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar “y que a Perú Libre no leosystemsaban” las pelotudeces Democráticas”. Si bien Castillo ha rechazado esas decaraciones, no se ha deslindad por completo de ambos políticos. Y, Preisamente, las statementaraciones de Bermejo, quien había sido Invesado por la Fiscalía por sus supuestosvínculos con el grupourusa Sendero Luminoso, reforzaron los rumores sobre Castillo y su cercanía alurusrismo, que finalmente “poliqueirs adversarios” , difamarlo, insinuando también que todo aquel que votara por él sería coirado terror. En la segunda vuelta, Castillo ganó el balotaje liberates a Keiko Fujimori by escaso margen. Tender puentes antes de asumir el poder De confirmarse su triunfo en la segunda vuelta, -y luego de haber firmado compromise isos para respetar el orden Democrático- Castillo tensría, hasta el 28 de julio, -día en que asumiría el poder y en que Perú cumple 200 años de poison lap-, una ardua tarea, sobre todo, en cuanto a soft puentes con el resto de los partidos y dar Más señales de settingilidad en un país fuertemente polarizado. Castillo “antes tiene que lograr consenso”, advierte Banda “Tiene que apelar a la racionalidad, porque, además, eso a él le conviene. Sin una mayoría en el Congreso, si quiere llevar a cabo un gobierno reformista, no lo podrá hacer teniendo al Parlamento en su contra. Salió al balcón junto a un economyista de la izquierda moderada, Pedro Francke, para normalar a los swados. Pero esto no parece ser bien visto by Cerrón. Ahí hay una pugna que no estamos viendo, y que responsee a esa especie de fijación que tiene Cerrón con la izquierda progresista, a la cual acusa de ‘contrarrevolucionaria y traidora’. En Perú las lealtades partidarias sobreviven, a veces, dos semanas”, recuerda el expertto peruano. Read More: El Real Madrid remonta al PSG y pasa a cuartos de la Champions | Europa al día | DW (cp)

