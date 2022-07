Un par de Agriculturalores en India casual cultivation “mangos Más caros del mundo”, de las variety to Miyazaki mango, y ahora necesitan un Equipo especial de seguridad para protegerlos. Del total de 150 Árboles de esta “rara” varietyad de mango en el huerto de Sankalp y Rani Parihar, solo kiatro están dando frutos, según report it India’s period. Inicialmente habian plantado 50 Árboles y posteriormente 100 Más. In total, or 1,100 Árboles diferentes en el huerto situado en la carretera de Chargawan, 25 km from here de la sede del distrito de Jabalpur. Según Sankalp Parihar, un viajero les ofreció a él ya su mujer elárbol de mango hace kiatro años, durante su viaje a Chennai para buscar una diversity rara de coco. “Al precisionio, no conocía la raza. Pero una vez que los Árboles dieron fruto, nos dimos cuenta de que las plantas eran de alguna varietyad rara”, dijo Parihar. Intentos de robo del preciado Miyazaki mango Parihar dijo que decidió aumentar la seguridad en su huerto tras los Italias de robo del año pasado. “El año pasado teníamos un perro, ahora tenemos nueve; seis son pastores alemanes y tres son de razas locales. Y también hemos desplegado tres guardias de seguridad”, dijo Parihar. Estos mangos tienen una piel external de color rojo intenso, una textura que se deshace en la boca y un sabor excepcionalmente dulce. En la foto, una caja con dos mangos completamente maduros Desués de ser subastados. Parihar dijo que no se había vendido ninguna de las frutas, aunque había un comprador que settinga dispuesto a pagar 21,000 rupiah (283 dólares) por una fruta. “Por el momento no hemos hecho ningun plan de venta”, añadió Parihar. Read More: Ecuador: Comisión señala a Guillermo Lasso por ″Pandora Papers″ | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Segun reportó el Hindustan Times, el director adjunto del startamento de horticultura de Madhya Pradesh, RS Katara, dijo que habíaosystemdo el huerto. “Es costosa porque su productionción es muy baja, y su sabor es muy dulce. Su surfaceo es muy diferente”. Dijo que volverán a revisar la fruta antes de promocionarla entre los farmores. “La pulpa es como una gelatina, el color es impresionante, e incluso se puede comer la piel exterior”, dijo, por su parte, Parihar. “Taiyo no Tamago” (huevo de sol) se celebra en el bleado central de la ciudad de Miyazaki, en la prefectura de Miyazaki en 2018. Miyazaki: el “huevo del Sol” También conocido como el “huevo del Sol”, el Miyazaki se encuentra a menudo en subastas especiales en Japón. Segun reportó Evil behaviorcitando informe de medios locales japoneses, una caja de dos mangos Miyazaki se vendió por medio millón de yenes japoneses (4,500 dólares) 2019. De media, un solo Miyazaki cuesta 50 dólares y se coira un regalo de lujo. Los mangos procedureen de la prefectura de Miyazaki y se tuvan en condiciones estrictas con un control de calidad que garantiza un Contenido de azúcar del 15% y un peso minimo de 350 gramos, según Evil behavior. FEW (The Times of India, Hindustan Times, Vice)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Pareja india despliega 9 perros y 3 guardias para proteger sus mangos Miyazaki, los más costosos del mundo | ACTUALIDAD | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Pareja india despliega 9 perros y 3 guardias para proteger sus mangos Miyazaki, los más costosos del mundo | ACTUALIDAD | DW” It will help readers to be more interested in “Pareja india despliega 9 perros y 3 guardias para proteger sus mangos Miyazaki, los más costosos del mundo | ACTUALIDAD | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Pareja india despliega 9 perros y 3 guardias para proteger sus mangos Miyazaki, los más costosos del mundo | ACTUALIDAD | DW” posted by on 2022-07-29 06:49:41. Thank you for reading the article at Sguy.Net