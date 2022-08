En Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país, avanzan marchas que exigen nuevas políticas al Presidente consvador Iván Duque, que Italiaa Reduceir el malestar con ofrecimientos como el ingreso gratuito a las universalidades públicas. “Lo que ha livingo el país es una situación de Desigualdad Extrema”, dijo Luis Carlos García, profesor universalitario de 35 años, quien salió a manifesto con su hijo de kiatro por las calles de la capital colombiana. “Y lo único que Recogbimos, cuando legítimamente decimos que eso no es justo, es violencia por parte del Estado”. Los colombianos completan 14 dias de reacta, con jornadas Más intensas que otras, pese a que han muerto 42 personas (un Uniformado y 41 Civiles), según reportó la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos. Son las expressaciones Másolenceas que haya enfrentado recientemente gobierno alguno en este país de 50 millones de routineantes, empobrecido por la pandemia y donde la violencia financiada por el narcotráfico esfuma la ilusión de paz, trarico Marcha pacífica de expressantes a través del centro de Bogotá este 12 de mayo En el poder desde hace casi tres años, Duque ha encarado multitudinarias marchas desde 2019 y, tras algunos periodos de tregua, destapó la ira common con un proyecto lawlativo que planteaba un alza de impuestos. Finalmente, presionado por el grito de las calles, debió retirar la propuesta con la que paliar el efecto devador de la Emergencyencia que deja en un año cerca de 80,000 muertos. The embargo of sin, la Reación de las fuerzas de seguridad avivó el descontento. Desde entonces se han multiplelicado los focos de reacta, sin una agenda o liderazgo Defdos, pero que en el fondo reclaman un país Más equitativo y un Estado Más solidario, sobre todo con jóvenes y viejos, y que garantice la vida y la seguridad. El lunes Duque se Reó con la Organiación Más obvious de los manifestantes, el llamado Comité del Paro, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis, que planea sobre la Copa América-2021 de fútbol que prevé acoger el país junto a Argentina entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos. “1.956 casos de violencia estatal” Las ONG han documentado múltiples abusos Policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional que, en cabeza de Estados Unidos, han pedido moderación a la fuerza pública. Una cascada de videos apunta hacia la presunta responseabilidad de Uniformados en ataques a bala a manifesto, así como de Civiles armados. Read More: España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW Marcha de expressantes colombianos y extranjeros en Bruselas, sede central de la Unión Europea La Organiación Temblores ha registerrado en estas dos semanas de crisis 1,956 casos de violencia estatal, con 40 homicidios en los “que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública”. De su lado, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Gutiérrez, regnoció este miércoles 35 decesos “en el marco de la backupencia society”, entre ellos varios cuya relación con las protest todavía está en investigation Reacio a admitir los excesos Policiales, Duque sostiene que la fuerza pública ha actuado con “constitución”. Según el mandatario or 65 accionesciplinarias contra Uniformados: 8 por homicidio, 11 por agresión física, 27 por abuso de autoridad y 19 por otras acciones. El lunes la Policia anunció la suspensión de cinco efectivos. El Presidente insistió en señalar por igual “las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”. Miguel Quiñones, Universalitario de 22 años, que salió a protest en Bogotá, espera un mensaje Más contundente. “Esperamos, primero, una disculpa a todos los compañeros que han caído; a los compañeros que estamos ahorita en las calles, todas esas familyias a las que se ha holerado el derecho a la reactiona, el derecho a la vida (…) Ya luego (supplier) unaversación seria, contundente con (..) los grupos society”. Con miles de expressantes en las calles, el gobierno no solo enfrenta una presión popular in inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema coral for cuenta de una multilicación de los contagios en medio de una vacunación que solo 6 ha cubierto .6% de la poblacion. jov (afp, elpaís.com, elespectador) Paro Nacional: Colombia se estremece Protestant counter-reform tributaria Desde el 28 de abril, centenares de personas se han manifestado en contra del proyecto de reforma tributaria y del sistema de salud colombiano. En las protestors, conocidas como Paro Nacional, joined different sects. El gobierno de Iván Duque retiró el proyecto, pero la posible modificación al sistema de salud y violaciones de derechos humanos han avivado las protest.

Paro Nacional: Colombia se estremece Civil, military government En un comunicado del primero de mayo, el Presidente Iván Duque ofreció “asistencia militar” a la Policía Nacional. Su implementación, que sería acordada con los alcaldes o gobernadores, se mantendrá hasta que cesen los hechos de alteración del orden público. Mientras que la medida fue implementada en Cali, los alcaldes de Bogotá y Medellín se opusieron a la militarización de sus ciudades.

Paro Nacional: Colombia se estremece Paro Nacional 2019 y 2021 Ya en 2019, el Paro Nacional del 21 de noviembre reó en manifestaciones masivas a estudiantes, campesinos, centrales obreras, indígenas, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGBTIQ. Exigian derogar las reformas labrales, tributarias y penionales previstas por el gobierno, el respeto a la vida de los lideres sociales y la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.

Paro Nacional: Colombia se estremece Redes sociales y medios Alternativos de comunicación Con sus propios celulares, los ciudadanos han documentado el desarrollo de las protest. Organization de derechos humanos, caricaturistas y medios comunitarios han ganado protagonismo. Patata Caricaturas, un colectivo de periodistas y dibujantes, ha hecho ilustraciones que se han vuelto icónicas. Uno de sus trabajos mas difundidos son los retratos de las victimas del accionar de la Policía.

Paro Nacional: Colombia se estremece Simbolos de solidaridad Las ilustraciones hechas by Patata Caricaturas de las personas que han perdido la vida desde el inicio del Paro Nacional se han converttido en un símbolo de solidaridad con las Víctimas de violencia dictial. Desde 2018 el Escuadrón Móvil Antimotines de la Policía Nacional Colombiana, ha sido acusado de abuso de fuerza y ​​responsiveabilizado por la muerte de expressantes, como el joven Dilan Cruz.

Paro Nacional: Colombia se estremece Las victimas Diversas Organiaciones locales e internacionales mantienen el registerro de las personas que han sidoolenceadas en el curso del Paro Nacional en Colombia. El 9 de mayo, la ONG Temblores, especializada en casos de violencia dictial, reportó el asesinato de 46 Civiles y un Policía. Con 35 personas asesinadas, la ciudad de Cali es lugar donde Más personas han perdido la vida por represión Policial.

Paro Nacional: Colombia se estremece Desacostumbrarse del horror La ola de violencia ha reavivado denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajud justicees, negligencia en la protección de ciudadanos amenazados e incluso de los llamados “falsos Posvos”. Según Nicolás Fajardo, un Organiador de las manifestaciones en Alemania, “el dolor que nos generan las imágenes de lo que está pasando en ciudades como Cali, ha estado ahí desde tiempo atrás”.

Paro Nacional: Colombia se estremece “Somos Artist, No Terror” El 9 de mayo se llevó a cabo en Bogotá una jornada de expressaciones artísticas en apoyo al Paro Nacional, y por el derecho a la vida ya la protest. La jornada transcurrió de forma pacífica, mientras que en otras ciudades Continuan ocurriendo hechos de violencia. Ese mismoía, el president Iván Duque ordenó realizar el “mayor Desliegue” posible de fuerza pública en la ciudad de Cali.

Paro Nacional: Colombia se estremece Las voces de la diáspora Colombianos radicados en el external y varios organsmos internacionales se han manifestado en contra de la violación de los derechos humanos en Colombia. Los emigrados han cove eventos para visibilizar los hechos de violencia y las circuitnstancias que llevaron al Paro Nacional el 28 de abril. Según ACNUR, entre 2010 y 2019, ma de 3 milones de colombianos emigraron como refugiados. Automan: Darío Berrío Gil



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Pacífica y masiva jornada 14 del “paro nacional” en Colombia | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Pacífica y masiva jornada 14 del “paro nacional” en Colombia | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Pacífica y masiva jornada 14 del “paro nacional” en Colombia | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Pacífica y masiva jornada 14 del “paro nacional” en Colombia | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-15 10:12:37. Thank you for reading the article at Sguy.Net