Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti – DW – 18.10.2021

BAYKAR Organization Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar bugün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat sonrası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin “derken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise,” Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım hakk’ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, batimizin ndan geldik O’na döneceğiz ”ifadelerini kullandı. Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii’nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul’da toprağa Verilecek. Özdemir Bayraktar, 12 Mart 2016 akşamı, oğlu Selçuk ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nin nişan törenlerinden önce kalp krizi geçirmiş, nişan tötureni bu nedenş iptal iptal ol zdemir Bayraktar Fotoğraf: DHA Otomotivden SİHA’lara Son 15 yıldır özellikle İHA ve SİHA teknolojileri üzerine çalışan Özdemir Bayraktar, 1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde aldıktan sonra 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini 2 yıl yürüttü ve içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans yaptı. Daha sonra Burdur Traktör, İstanbul Segman ve Uzel gibi fabrikalarda teknik yönetici olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Çalışmalarını eşi Canan Bayraktar ile ortak yürüttü. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi. Özdemir Bayraktar, 1984 yılında daha çok otomotiv sanayisi için yerlileştirme çalışmaları yapan Baykar’ın kuruluşunda yer aldı. Burada makine tasarımı gibi malat süreçlerini yönetti. Read More: Hakan Atilla Borsa İstanbul’dan istifa etti – DW – 08.03.2021 Bayraktar, havacılığa da meraklıydı. Sahip olduğu mühendislik bilgisini havacılık için kullanmaya karar verdi. Kendi atölyesinde doner kanatlı bir İHA üretti. Türkiye’nin doğu bölgelerinde askerler ile birlikte çalışarak hava araçlarının geliştirilmesi için testler yaptı. TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA’nın tasarımlarını kendisi çizdi. Özdemir Bayraktar, İHA ve SİHA’ların geliş”tirilmesi sürecinde beraber mesai yaptığı askerlerin Ergenekon gibi davalarda yargılanması sürecinde de cezaevinde onları ziyaret etmişti. Baykar’ın hava araçları 2007 yılından bu yana kara kuvvetleri, jandarma, özel kuvvetler ve emniyet teşkilatı tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediliyor. Baykar mayıs ayında yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA’ların, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacağını huyurmuştu. Baykar SİHA’ları Suriye, Libya ve Karabağ’da da aktif olarak kullanıldı. DHA, ANKA / EE, BENEFITS © Deutsche Welle Türkce

