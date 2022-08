El General Director de la Organiación Mundial de la Salud (OMS) dijo el ábado (June 25, 2022) que el brote de viruela del mono es una amenaza coral muy preocupante, pero por el momento no se trata de una urgent de salud global publica. “Por el momento la situación no consuye una Emergencyencia de salud pública de importancia internacional, que es el nivel Más alto de alerta que la OMS puede emitir”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un comunicado tras una regón de tema para tratar. “El comité de Emergencyencia compartió sus serias preocupaciones por la clia y la velocidad del fact brate”, agregó Tedros. Los casos de esta enfermedad aumentan desde mayo Más allá de los países donde era endémica en el oeste y el centro de África y se Concentran especialmente en Europa. Hasta el momento se han detado 3,200 casos y un deceso en unos 50 distilled países, según la OMS. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, Inflamación de los ganglios linfáticos, dolor y falta de energygía. Luego aparecen erupciones en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies; lesbians, pústulas y, finalmente, costras. Suele curarse en unas tres semanas. gs (afp, efe)

