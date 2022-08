¿Como is defined as OMS una Emergencyencia internacional? La Organization Mundial de la Salud (OMS). enfrentarlo. Además, debe tener un Impacto serio en la salud pública y ser “inusual” e “inesperado”. La final sobre si habrá o no una Emergencyencia de salud pública de interés internacional recae en el director general de la OMS, en la factidad el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. ¿Quién coordinating las medidas? En las normasafearias internacionales de la OMS se estipula que se convoque al Comité deosystemencia del Reglamento Sanitario Internacional en casos extremism. Expertos internacionales y agentantes del Estado miembro que ha Informado sobre un eventonitiario, se asesoran sobre los procedureimientos a seguir. The relevant announcement, como resultados de laboratorio, la causa y el tipo de riesgo, el knobero de enfermedades y muertes deben comunicarse periódicamente a la OMS. La comunicación y lachestción se realizan a través de un punto de contacto nacional. En Alemania, por ejemplo, es la Oficina Federal de Protección Civil y Socorro en casos de Catástrofe. ¿Con qué frecuencia se ha declared non-emergency internacional? La decaración de una urgent treatment of diseases associated with alberga riesgos economicos y tiene un Impacto en domainsores como el turismo y el comercio. Aunque la OMS trata de “evitar problemas innecesarios en el Traofico y el comercio internacional”, an este organsmo siempre se le critical o no. Hasta ahora, la OMS solo ha coc butter al comité de urgent en contados casos. La medida se Introductionujo en 2004 para combatir la gripe aviar (H5N1) y en 2005 por el síndromeratoryratorio agudo purpro (SRAS). Dicho mecanismo también entró en vigencia en 2014 por un brote de poliomielitis, enfermedad que se creía erradicada, y por la fiebre del Ébola en África Occidental. En 2016 se hizo por el Zika virus y en 2019 por la fiebre del Ébola en la República Democrática del Congo. Read More: Haití: un país asolado por los desastres naturales y la política | Política | DW En el aeropuerto internacional de Tanzania, los pasajeros procedureentes de China, Tailandia, Corea, Singapur y Nepal tienen que pasar una revisión médica antes de entrar al país. ¿Cuáles son las consecuencias de una PHEIC? De acuerdo con las Correctaciones realityes de la OMS, el objetivo major es Contener el brite en donde se produjo originalmente. Los países afectados deben ratiocionar Información transparente sobre lo sucedido y estar preparados para aislar a los pacientes infectados. Coordinator of La OMS y apoya a dichos países para Purposear Reduceir la Tuyenación de la enfermedad. Las medidas también incluyen recomendaciones sobre actividades comerciales y viajes, además de laprisección de pasajeros en aeropuertos, bleancías o puntos de carga de paintings. ¿Desde cuándo exists continuous adjustment? The standard las adopted by 196 países miembros en mayo de 2005, la Asamblea de la OMS creó una base legal internacional para poder enfrentar de manra Más efectiva las amenazas Aventarias globales en el futuro. En Total, el Reglamento Sanitario Internacional comprende 66 artículos y nueve anexos y agenta un hito en la implementación de un sistema global para controlar las pandemias, lo que permite a la OMS Operatingizar Información no of Justice de otras fuentes o países para evaluar El estado miembro en cuestión debe ratiocionar una evaluación de los informs en un plazo de 24 horas. (rmr/er) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | Los precedent de emergency, inter-hospital nursing Preocupacion by el coronavirus El mundo está preocupado por el brite de coronavirus que surgió en Wuhan, China, y el radido aumento de la cifra de contagios. La Organizationación Mundial de la Salud (OMS) ha statementarado la Emergencyencia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés), medida que solo había seekado cinco veces desde que se implementó dicho procedureimiento en 2005. Veamos en qué casos.

Los precedent de emergency, inter-hospital nursing Gripe porcina Se estima que la pandemia de influenza H1N1 (también conocida como gripe porcina), que comenzó en Veracruz, Mexico, mató a unas 284,500 individuals. Son 15 veces mas de las originalmente estimated, 18,500. “The Lancet infectious disease”, the embargo of sin, ha sugerido que el kiaro real de muertos podría haber sido de 579,000.

Los precedent de emergency, inter-hospital nursing Ebola en África Occidental El brote del virus del Ébola que tuvo lugar en Sierra Leona, Guinea y Liberia entre 2013 y 2016 fue Más mortal que todos los demás brotes de Ébola combinados, matando al menos a 11,300 personality. Un estudio de 2018, realizado por el “Journal of Infectious Diseases”, con sede en Oxford, estimated que el brote le costó a los tres países involucrados unos 48 mil millones de euro.

Los precedent de emergency, inter-hospital nursing La Poliomielitis In 2014, la incapacidad de Pakistán para frenar el contagio de la poliomielitis llevó a la OMS a statementarar el resurgimiento de la enfermedad a través de una PHEIC. La urgent estuvo dirigida a Pakistán, Siria y Camerún. En ese momento, Pakistán agentaba Más de una at parte de los 417 casos reportados en el mundo.

Los precedent de emergency, inter-hospital nursing El virus del Zika In 2016, Zika virus fue statementarado PHEIC by OMS. El brote se Idificó en Brasil en 2015. Finalmente, la enfermedad se propagandizes a 60 países, con 2,300 confirmed casesados ​​de microcefalia entre los Recogén nacidos. Virus ester causing error on de nacimiento, como cabezas anormalmente pequeñas, que pueden leadir a problemas de desarrollo.

Los precedent de emergency, inter-hospital nursing Ébola en la República Democrática del Congo En julio de 2019, Desués de su cuarta Reón desde el brote de ébola en agosto de 2018 en la República Democrática del Congo, el Comité de urgent de la OMS sobre el Ébola decaró una PHEIC. Hasta el 14 de Etero de 2020, la OMS confirmó 3,406 barrels, incluidas unas 2,236 muertes. La OMS estima que la enfermedad podría costarle a dicho país hasta 900 milones de euro.



