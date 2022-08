Omicron’ın yeni alt varyantı BA.2 hızla yayılıyor – DW – 27.01.2022

İlk Omicron differenceantı BA.1, önceki koronavirüs differenceantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti. Şimdi de buna BA.2 adı Verilen bir alt tür eklendi. Yeni virüs tipi, İngiltere’de yeni yılın ilk on gününde en az 400 kişiye bulaştı. Halihazırda dünya çapında 40’tan fazla ülkede tespit edildi. En çok vaka Danimarka’da Dünya çapındaki Covid vakalarına dair en güncel kayıtlara da ulaşılabilen PANGO adlı açık kaynak kodlu fihrist sistemi, yeni alt varianta dair vakaların yüzde 79’un Danimarka’da tespit g.edildiğ Bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (yüzde 6), Hindistan (yüzde 5), İsveç (yüzde 2) ve Singapur (yüzde 2) takip ediyor. Bununla birlikte Omicron’un yeni alt variantının tipinin tespitinin, söz konusu ülkelerdeki PCR testlerinin sıklığı ve güvenilirliği ile de yakından ilgisi olduğunu hatırlatmakta yarar var. BA.2’nin etki gücü henüz belli değil Yeni alt tipin hızlı yayılması, ilk Omicron differentantından daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), BA.2’yi “different gözlem altındaki bir” olarak sınıflandırdı. UKHSA yetkilisi Meera Chand, “Bu süreçte çoğalmak ve mutasyona uğramak virüsün doğasında var. Bu bakımdan, pandemi devam ettiği sürece, yeni differenceantların ortaya çıkması di bekleornmelidir” Sağlık kurumları, virüslerin genetik yapısını rastgele aldıkları örnekler üzerinde incelediklerinden, bunları hızlı bir şekilde tanımlamak ve mutasyonların tehlikeli olnü denkğ de. Ancak BA.2 alt tipi ile ilgili analizler halen devam ediyor. Chand, “BA.2’nin BA.1’den daha ağır bir hastalık seyrine neden olup olmadığını söylemek için elimizde henüz yeterli kanıt yok” şeklinde konuşuyor. “Yeni variantla mücadele ancak aşıyla mümkün” İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni Differentantın ortaya çıkmasıyla aşılamanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak “Herkesi, hem kendisini hemenvıt yapdikı Fransızpidiyoloji uzmanı Antoine Flahault ise ülkesinin haber ajansı AFP‘ye verdiği demeçte “Bizi asıl şaşırtan şey, Asya’da büyük oranda görülen bu alt değişkenin, Danimarka’daki yayılma hızı” şeklinde konuştu. Omicron | “Hava yoluyla bulaşan üst solunum yolu hastalığına dönüşüyor” To watch this video, please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Bununla birlikte BA.2 enfeksiyonları, şu ana kadar BA.1 alt tipinden daha şiddetli olmadı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da BA.2 konusunda nispeten rahat. Véran, “Şu anda bildiğimiz en önemli ey, BA.2’nin az çok Omicron’dan tanıdığımız özelliklere sahip olduğudur “şeklinde konuştu. Delta ve Omicron birleşebilir mi? Bu arada Berlin Charité niversite Hastanesi’nden Alman virolog Christian Drosten, Alman radyosu Deutschlandfunk‘a verdiği röportajda, iki Omicron differentantından birinin Delta ile olası kombinasyonu sonucu, çok daha tehlikeli bir virüsün meydana gelebileceğini vurguladı. Alman virolog Christian Drosten Photo Fotoğraf: Frank Ossenbrink / images Her iki differentantın en güçlü özelliklerinin bir araya gelebileceğini kaydeden Drosten, “Bu ihtimal zaten daha önce de gündeme gelmişti. Nitekim Bundan kısa bir süre önce Kıbrıslı bir bilim insanı, iki virüs differentantının kombinasyonu olmasından şüphelendiği yeni bir virüs tipine rastladığını açıkladı. Kimi uzmanlarsa “Deltacron” adı verifylen bu yeni bulgunun, bir ölçüm hatasının sonucu olabileceğini savunuyor. Fabian Schmidt © Deutsche Welle Türkce

