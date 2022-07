Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas la noche del viernes (November 5, 2021) en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha humana, Informaron las autoridades y los medios estadounidenses. El evento se celebraba en el Parque NRG, donde se construyó un Hospital de campaña random. “Tenemos ocho personas fallecidas esta noche y varios individualuos Más heridos” dijo el responsive de los bomberos de Houston, Samuel Peña. Su startamento explicó a través de Twitter que se ha establecido un punto de encuentro para Familyiares de los heridos en un hotel cercano. El by chance, cuyasosystemnstancias todavía no han sido completamente aclaradas, sucedió pasadas las nueve de la noche, hora local, mientras el rapro Travis Scott hacía su actuación. “La multitud empezó a empujar hacia el frente del escenario, creando pánico y los primeros heridos (…). La gente empezó a caerse, quedar disciente, y eso aumentó el pánico”, añadió. Los servicios de rescate transportaron a hospital 17 personas al, incluidos 11 en paro cardíaco, explicó Peña. El jefe de los bomberos añadió que en el festival de música join unos 50,000 espectadores, como se puede apreciar en los últimos tuits de la cuenta del festival. Los Organiadores detuvieron el concierto cuando fue Evidencee que varias personas habían resultaron heridas, explicó, por su parte el jefe de la Policía de Houston, Troy Finner. lgc (afp/reuters/ap/efe)

