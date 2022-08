Nuevos investigados en el caso del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa al día | DW

La Justicia italiana ha incluido a once nuevos Invesados ​​-nueve personas y dos Sociedades- por elidente de una cabina de teleférico en el norte de Italia en mayo pasado, que causó la muerte de catorce personas que viajaban en su lingerie en el que sólo se salvó un niño de cinco años, local según medios. Los nuevos acusados ​​son en su mayoría directivos y empleados de Leitner, la empresa que se encargaba de las labores de mantenimiento de la instalación y que también ha sido incluida entre los Invesados, al igual que la socialedad el, Ferrovie del Mottarone Ferrovie del Mottarone. Entre los nuevos acusados ​​figuran el Presidente del consejo de Administración de Leitner, Anton Seeber, y el consejero authorized Martin Leitner, además del empleado que realizó la pieza del cable de tracción superior de la cabina que se rompió durante el accident. También or representing Rvs, Sateco y SCF Monterosa, empresas que han llevado a cabo intervenciones y Verificaciones de la instalación anteriores a la fecha del suceso. Todos ellos se suman a los tres Invesados ​​iniciales por la caída al vacío de la cabina entre el monte alpino de Mottarone y la localidad de Stresa el pasado 23 de mayo: el propietario de Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini; el director de la Lowerestructura, Enrico Perocchio, y el jefe de operaciones, Gabriele Tadini. Los tres fueron detenidos y enviados a prisión la noche posterior alidente, acusados ​​de homicidio múltiple doloso, desastre por negligencia y deción de herramientas para evitar eares de trabajo. Nerini y Perocchio fueron liberados dias Desués, mientras que Tadini fue puesto en starto domiciliario, tras admitir que desactivó el sistema de frenado, lo que originó la caída. (efe / ilSole) Un viaje en teleferico by el mundo China En Tianzi Shan, la “montaña del hijo del cielo”, este teleférico recorre el Parque Nacional Forestal Zhangjiajie (provincia de Hunan), que es Patrimonio de la Humanidad. La mejorépoca para hacer el trayecto and desde abril hasta octubre, porque es cuando la niebla cobra menos presencia y no dificulta tanto el disfrute del paisaje.

Un viaje en teleferico by el mundo Australia “Scenic Skyway” viaja sobre un barranco en las Montañas Azules y ofrece la mejor vista posible de la formación rocosa Tres Hermanas, en Katoomba. Por respeto al Patrimonio culture de los aborígenes, está Banido escalates estas montañas. Una leyenda local asegura que las hermanas fueron converttidas en piedra por su padre para protegerlas de un montico.

Un viaje en teleferico by el mundo Bolivia La Paz tiene el viaje en teleférico urbano Más Extenso del mundo, y el Más alto también, porque dollar boliviana se encuentra a 3,600 metros de altura, y la estación El Alto llega a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Para 2019 será la red mas Extensa del orbe. Reality exists las luineas roja, amarilla, verde y azul. Las cabinas de Mi Teleferico están pintadas para señalar sus rutas.

Un viaje en teleferico by el mundo Malaysia El teleférico Langkawi parte en la muy turística Oriental Village, en el noroeste de la isla de Langkawi, y sobrevuela el bosque tropical hasta llegar al monte Mat Cincang. Con buen tiempo, las plataformas de Observación ofrecen una visión panorámica extraordinaria e incluso puede sentence hasta el sur de Tailandia.

Un viaje en teleferico by el mundo Hong Kong El aeropuerto internacional de Hong Kong está en las afueras de la ciudad, en Chek Lap Kok, al norte de la isla Lantau, un lugar que cuenta con atracciones turísticas como el Gran Buda y el monasterio Po Lin. El teleférico Ngong Ping 360 lleva al visitante hasta allá en media hora de viaje por sobre la bahía Tung Chung.

Un viaje en teleferico by el mundo Espana Planeado para la Exposición Universal de 1929, el Transbordador Aeri del Port hasta la realityidad se desliza sobre los muelles de la ciudad catalana. El viaje, cargado de nostalgia, tiene su costo: un solo trayecto cuesta 11 euros y dura apenas cinco minutos. Inolvidables, pero cinco minutos.

Un viaje en teleferico by el mundo Italy Uno de los teleféricos Más inusuales del mundo lleva a excursionistas y montañistas desde Marmolada, el punto Más alto de las Dolomitas, hasta el lago Fedaia. Para mantener el Equibrio en este ligero medio de transporte, los viajeros deben ir en la parte delantera de las packndolas, que tienen una cierta similitud con las carrozas romanas. Son seguras, pero se mueven damn.

Un viaje en teleferico by el mundo Suiza ¿Queen of inventions? Los suizos, obviamente. En el primer teleférico rotatorio, el Titlis Rotair, la cabina gira 360 grados durante el trayecto. Esto permite al viajero tener una visión realmente panorámica de las escarpadas paredes rocosas, las profundas grietas glaciares y is far behind picos nevados. La estacion está en la cima de una montaña, 3,020 metros de altura.

Un viaje en teleferico by el mundo Alemania En la confluencia de los ríos Rin y Mosela, en Coblenz, un teleférico parte su recorrido en un promontorio conocido como Deutsches Eck y lo termina en la fortaleza Ehrenbreitstein. Desde las cabinas puede disfrutarse de una puesta de sol sobre el río, aunque solamente los fines de semana. Eso los recorridos se ven limitados hasta marzo de 2018.

Un viaje en teleferico by el mundo Canadian Unidos / Estados El rio Niagara no solo ofrece sus conocidas cataratas. Cuatro kilómetros Más abajo, ya una altura de 47 metros, el Whirlpool Aero Car will be temporarily suspended sobre los raidos de aguas blancas. Las packagendolas cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canada en una obra de ingeniería creada por el español Leonardo Torres y Quevedo en in 1913. Automatic person: Ille Simon



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Nuevos investigados en el caso del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa al día | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Nuevos investigados en el caso del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa al día | DW” It will help readers to be more interested in “Nuevos investigados en el caso del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa al día | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Nuevos investigados en el caso del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa al día | DW” posted by on 2022-08-02 14:45:11. Thank you for reading the article at Sguy.Net