Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza | El Mundo | DW

El Ejército israelí bombardeó objetivos del Phimmiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, por segunda vez esta semana y Desués de tres dias seguidos de lanzamientos de globos incendiarios desde el enclave hacia surio, inform este un port21oz.este “Durante el dia de hoy, Globos incendiarios fueron lanzados desde la Franja de Gaza haciaritorio israelí. En respuesta, hace poco tiempo, aviones de combate del Ejército israelí atacaron Fuentes de seguridad palestinas en Gaza confirmaron a Efe que los bomardeos Impactaron en tres centros de entrenamiento pertenecientes a las Brigadas de Ezedin Al Kasem, brazo armado de Hamás, que controla de facto el enclave desde 2007. danos materials. El ejército israelí afirmó que había apuntado contra una instalación militar de Hamás y contra un sitio de lanzamiento de cohetes, situados respectivamente en la ciudad de Gaza y en Jan Yunes, en el sur del enclave, de dos millones de un lo de y some bloque israelí desde hace casi 15 años. El ataque aéreo israelí tuvo lugar en el norte de la Franja de Gaza. Militares se preparan posibles hostilidades En respuesta al lanzamiento de globos incendiarios, el jefe del ejército, el general Aviv Kohavi, pidió a su Estado Mayor que “aumente la preparación del ejército” para una “serie de escenarios”, incluyendo “la reanudación de las hostilida”. Los globos de este jueves causaron ocho incendios en la zona, lo que eleva la cifra a mas de 30 desde el comienzo de lanzamientos por parte de milicianos en Gaza el pasado dia martes, según Informaron medios israelíes. Durante esa jornada, en la que se registerraron 25 incendios en el sur de Israel a causa de estos ataques, el Ejército también responseió con bomardeos sobre objetivos del brazo armado de Hamás, al que responsiveabiliza de todas hostilidades que emanen desde la Franja. Read More: Luis Abinader: Haití quiere ″las mejores relaciones″ con República Dominicana | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Hamás, por su parte, señaló en un comunicado posterior a los bomardeos que si Israel “comete cualquier estupidez” contra la población de Gaza o miembros del Phimmiento, habrá una respuesta armada. Estas tres jornadas de hostilidades entice Israel y las milicias de Gaza fueron las primeras desde el 21 de mayo times dias, con un saldo de 255 muertos en el enclave y 13 en Israel. jc (efe, afp)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-15 08:05:09. Thank you for reading the article at Sguy.Net