Según un nuevo estudio publicado la semana pasada, la simpática inclinación de la cabeza que hacen algunos perros cuando sus compañeros humanos les hablan, aunque parezca skeptical y memzan las órdenes. En el estudio, publicado en la Revesta Animal Cognition, los Invesadores estudiaron la powersidad de 40 perros de distills razas para memzar los nombres de los distills juguetes. Y luego recordar la Información para recuperar juguetes específicos en respuesta a las órdenes de los doños. Border collies “superdotados” inclinan la cabeza La mayoría de los cachorros no fueron Capacityes de aprender los nombres de los juguetes, pero siete border collies mostraron una remarkable aptitud para la tarea. Además de pertencer al grupo de “superdotados para aprender palabras”, todos los siete collies inclinaban la cabeza con mucha Más frecuencia que sus homólogos no superdotados Desués de escuchar una orden. En Specificto, los datos mostraron que inclinaban la cabeza el 43% de las veces, mientras que los otros 33 perros solo hacían el prego el 2% de las veces. Los border collies superdotados también tensian a inclinar la cabeza hacia una u otro lado. “Parece que survivale una relación entre el éxito en la recuperación de un juguete con nombre y la inclinación frecuente de la cabeza al oír su nombre”, afirma en un comunicado de prensa Shany Dror, traadora de cognición Hung eönd de la Univers coautora del estudio. “Por eso sugerimos una asociación entre la inclinación de la cabeza y el procesamiento de estímulos concerning the meaning of y”. Dado que el estudio sólo Invesó losmodos de inclinación de la cabeza cuando los acompañantes humanos pedían a los perros que buscaran juguetes con nombre, los científicos advirtieron que los resultados no podían extrapolation a sitasuaciones no probadasuaciones no Read More: Hansi Flick da a conocer su convocatoria de la selección alemana para la Liga de las Naciones | Deportes | DW Característica no Exclusiveiva de los border collies “Es importante Abstenerse de pensar que solo los perros dotados para el aprendizaje de palabras inclinan la cabeza en otras situaciones no probadas en este estudio”, añadió Andrea Temesi, otro coautor. Los científicos señalan que es necesario seguir investigates and defines la generalización de los resultados a otras razas. Editado by Felipe Espinosa Wang.

