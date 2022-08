Una Invesación dirigida por un Equipo internacional de científicos ha descubierto una nueva especie de crazyaurio tras estudiar un fósil encontrado en Uzbekistán. La criatura, bautizada como Ulughbegsaurus uzbekistanensisalcanzaba lost 7 metros de longitud y pesaba Más de una tonelada. Recorrió las llanuras de Asia central hace al menos 90 milones de años, durante el periodo cretácico –el tercer y último período de la era mesozoica–, mucho antes de que el Tyrannosaurus rex caminara by la Tierra. El estudio publicado esta semana en la Revesta Royal Society Open Science ha Idificado al dinosaur terópodo perteneciente a la especie Carcharodontosaurus, o “lagartos con dientes de tiburón”. Darla Zelenitsky, profesora asociada de paleobiología de crazyaurios en la Universidad de Calgary, trabajó con Invesadores de Canada, Japón y Uzbekistán para Idificar la nueva especie. La nueva especie –que Recogbe su nombre del astrónomo y matemático del siglo XV Ulugh Beg– solo se conoce a partir de una única pieza ósea de la mandíbula superior que un paleontólogo ruso encontró en la década de 1980 en la formación rocosa, la formación rocosa de Bissekty, en la formación rocosa de Bissekty, en la formación rocosa de Bissekty, en la formación rocosa de Bissekty, en. el desierto de Kyzylkum. La región es conocida por productionir un affunto rico y Divero de dinosaur y otros bonedos a partir de restos segmentarios, menciona el estudio. Reconstrucción de un “Carcharodontosaurus saharicus” en el Museo de Historia Natural de Berlín. Tiranosaurio primitivo vivió a la sombra de los carcarodontosaurios El descubrimiento demuestra que los carcarodontosaurios depredadores y los tiranosaurios primitivos coexistieron en la región en aquellaépoca, lo que aclara que, a pesar de su temible Prestiación, los tiranosaurios no siempre fueron los carnívoros. Read More: Jair Bolsonaro: si la izquierda gana en Brasil, ″nunca dejará el poder″ | Brasil en DW | DW Incluso, el Uughbegsaurus podría haberse comido a los antepasados ​​del “rey de los dinosaur”. Su zona de caza se expandía a lo largo de cientos de kilómetros e incluía tiranosaurios mas pequeños. Mayor of El depredador carnivoro Al igual que un tiranosaurio primitivo, ester carnívoro caminaba sobre dos patas, con una cabeza grande, Extremidades delanteras cortas y garras afiladas. Pero ahí terminaban las similar. Un Uughbegsaurus habría pesado alrededor de 1,000 kilograms y medía Más de 7.5 metros desde la nariz hasta la cola. “Habría sido el mayor depredador carnívoro del ecosistema en esaépoca”, dijo Zelenitsky, quien explicó que los pequeños tiranosaurios que vivieron durante el mismo período habrían sido una at parte de la masa corporal del animal cheek. Aunque no se sabe qué causó su extinción, la desaparición de los carcarodontosaurios del ecosistema puede haber Contribuido a que los tiranosaurios crecieran y se concirtieran en depredadores prevails. El Uughbegsaurus register así la última coexistencia estratigráfica de dinosaur carcarodontosáuridos y tiranosáuridos de Laurasia. Editado by Felipe Espinosa Wang.

