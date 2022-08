Un enfrentamiento entre Traos dejó este domingo (03.04.2022) al menos 20 muertos, cinco de ellos mutilados, en la Cárcel El Turi, de Ecuador, donde las autoridades recuperaron el control del centro, Informó el gobierno. “Se reportan 20 fallecidos que han sido trasladados al Centro Forense se Cuenca”, señaló la secretaría general de Comunicación de la Presidencia en el Más reciente balance. El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, había detallado poco antes que fueron hallados “cinco cuerpos mutilados que han sido trasladados al centro forense y ocho cuerpos sin vida completos”. El Ministro Preisó que or cinco heridos the graves. De acuerdo con Carrillo, el centro penitenciario fue “controlado” tras la intervención de 800polis y 200 militares. Lucha de poder “Las escaperamuzas ya han dejado de existir, pero al Interior están PPL (los presos) con armamento”, apuntó el domainsro, agregando que están evacuated. Durante el evente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela en la que con letras rojas decía “saquen a los de Máxima”, el pabellón donde están los presos coirados los mas peligrosos y en el que se originó la pelea. El enfrentamiento, locale que empezó hacia las 01H30 (06H30 GMT) del domingo, se debió a que “hay una organiación que quiere tener el poder secureuto al Interior del centro”, pero “hay unas células que se han rebado”, explicó mas temprano carrillo. Descartan hacinamiento El Ministro descartó que el altercado ocurriera debido al hacinamiento. En la prisión El Turi, Capidad para 2,500 presos, había 1,600 reclusos. El funcionario indicó que la matanza se dio dentro de las celdas. “El desangre es al interior, pero los cuerpos están en la parte externa”, dijo, agregando que han encontrado “material de inheritra” como fusiles dentro del complejo carcelario. Read More: El Servicio Secreto publica fotos ″nunca antes vistas″ del ataque del 11 de septiembre | El Mundo | DW Más temprano, Carrillo escripió en Twitter sobre la necesidad de reformas legales para sancionar las revueltas en las Cárceles. “Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechosolenceos. Están Idificados y deben perder todo tipo de Beneficio penitenciario”.

Afuera de la Cárcel se congregaron Familyiares de los reos para saber si sus parientes settingan entre los fallecidos. “No han sabido controlar lo que es la situación adentro. Me parece que ellos debían haber actuado para que no haya mas muertes”, dijo a la AFP un hombre que prefirió no Idificarse y que buscaba notificationias de sus hermanos y un sobrino detenidos. El año pasado, las Cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron Más de 320 muertos. jc (afp, efe)

