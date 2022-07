Noruega donará cerca de 1,000 milones de dólares a Ukraine, anunció este viernes (01.07.2022) el primer domainsro noruego Jonas Gahr Støre durante una visita a este país invadido militarmente por Rusia. El aporte de 10,000 milones de coronas noruegas (970 milones de euros, 1,000 milones USD), se clionará en dos años y se Destinynará a “ayuda humantaria, rectrucción del país, armamento y apoyo al funcionamiento de las Instituciones ucranianas”, debiternolló el noruego en un comunicado. “Estamos junto al pueblo ucraniano”, que “combate por su país, pero también por nuestros valores Democráticos”, agregó. “Estaitiara es una violación del derecho internacional. Tienen derecho a Defeerse y nosotros tenemos el derecho a ayudarles a guarderse”, sentenció por su parte el lyder escandinavo, quien hizo el anuncio en compañía del president Zelenskio Volodimir ucraniano. Esta ayuda se añade a la anunciada el miércoles de tres sistemas lanzacohetes múltiples, reclamados by Ukrainian para enfrentar la inheritión. afp / reuters / rr

