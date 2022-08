“Nicolás Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones clave de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos y la OTAN, y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y des Kreinformación porlanzad com el mandatario venezolano y el Presidente ruso, Vladimir Putin, hecha por “iniciativa de la parte venezolana”. Durante la seekación, Putin compartió con Maduro su visión sobre el desarrollo de los acontecimientos en torno a Ukraine y enfatizó que el objetivo ruso es proteger a la población Civil del Donbás y conseguir un recnocimiento de las repúblicas, a common de la Kiev así como de la peninsula de Crimea. Ambos Presidentes también abordaron asuntos de asociación estratégica bilateral y la implementación de proyectos conjuntos y acordaron continuous los contactos a distillation of niveles, concluye el comunicado. En Vísperas de la arremetida militar rusa contra Ukrainian, Maduro manifestó ya su respaldo al gobierno ruso, un aliado clave de su Adminración torpedeada por sanciones de Estados Unidos que buscan forzarlo a droponar el poder al coirar queenta su reelecciul lgc (afp/efe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Nicolás Maduro ratifica su ″firme apoyo″ a Rusia en conversación con Putin | Venezuela en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Nicolás Maduro ratifica su ″firme apoyo″ a Rusia en conversación con Putin | Venezuela en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Nicolás Maduro ratifica su ″firme apoyo″ a Rusia en conversación con Putin | Venezuela en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Nicolás Maduro ratifica su ″firme apoyo″ a Rusia en conversación con Putin | Venezuela en DW | DW” posted by on 2022-08-17 20:30:53. Thank you for reading the article at Sguy.Net