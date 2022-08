Nayib Bukele sobre caída del Bitcoin: ″Dejen de ver la gráfica y disfruten la vida″ | Economía | DW

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló la noche de este sabado (June 18, 2022) en su cuenta de Twitter que “la paciencia” es “la clave” cuando se invierte en Bitcoincriptomoneda que es de curso legal en el país centroamericano desde septiembre de 2021 y que es la Más conocida del bleado. “Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio del Bitcoin I love you. Mi consejo: dejen de ver la gráfica y disfruten la vida “, publicó Bukele en dicha red social. Apuntó que” si invirtieron en BTC su inversión está segura y su valor crecerá muchísimo Desués del bear market“Y agregó:” Paciencia es la clave “. La publicación del Presidente salvadoreño se da en momentos en que el Bitcoin cayera este sábado by debajo de los 20,000 dólares, by primera vez desde diciembre de 2020, en un ambiente generalizado de des Mées que afecta al sector. De acuerdo mule web Coinmetricsel Bitcoin ha perdido mas de 7% en las últimas 24 horas ya las 10.00 hora de Nueva York (14.00 GMT) se pagaba by un Bitcoin 19,175 dólares. La mayor of caída del Bitcoin se dio el 13 de junio, cuando perdió 15%, tras conocerse que la plataforma de negociación de criptomonedas Network Celsius pauseía todas las transacciones entice customers y vetaba la retirada de capitales debido a las “condiciones Extremas” del mercy. Entre el 6 de septiembre de 2021 y el 9 de mayo de 2022, El Salvador ha acumulado 2.301 Bitcoin 100 milones de dólares. Las inversiones en 10 compras anunciadas por Bukele, y de las que no se brinda Read More: ¿Qué revelan los archivos secretos del Vaticano? | lo más destacado | DW ama (efe, Notesiero El Salvador)

