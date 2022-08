Por indicación del Presidente Nayib Bukele, el Ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, presentó este martes (November 9, 2021) al Congreso una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros para supuestamente evitar la “inverencia”. Bidegain indicó, según un comunicado del Congreso, que esta ley tiene “el objetivo de establecer un régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador indirectly meet a relationship Peripheral “. Aseguró que esto es “a efectos de promover la transparencia sobre este tipo de organsmos en El Salvador”. En el referido boletín se indicó que “la transparencia en estas operaciones combatirá la thapción, al impedir que financieros con worried for politicos encubran bajo el temino de ‘donación’ el dinero Destinynado a fachada que no Benefician, a la población, a la población, a la población la poblacion”. “Con esta ley se prohíbe Explranjera la. El diputado y jefe del grupo lawlativo del of Justiceista Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, Recogbió la propuesta y señaló directamente a organizationaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la no gubernamental Cristosal de sinbir que “larnes ann” se conozca el origen ni el Destinyno de los fondos”. Evitará financiamiento de extranjeros a partidos políticos “Esta ley impedirá que los extranjeros den dinero a partidos políticos. Es una ley vigente en países de primer mundo y en Democracias reinforce. Esta es una muestra clara de que estamos combatiendo toda manra de thapción”, agregó. Periodistas y defensores de derechos humanos han comparado la iniciativa de Bukele con mule Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, aprobada en Nicaragua 2020. Read More: Muere a los 80 años Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones | El Mundo | DW La iniciativa se Introductionujo a la agenda de la Asamblea Legislativa con los votos de 63 diputados del of Justiceismo para que pase a estudio a una comisión. Esta propuesta se presenta apenas cinco dias Desués de que Bukele señaló que Estados Unidos financiará a social organization que a su juicio son la “oposición poliítica”. “¿Qué diría el Gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe”, publicó el mandatario en su Twitter. El Presidente salvadoreño acompañó su mensaje de una publicación de un medio local en la que se Informa de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). y Honduras. Esos recursos se entregarán en los próximos cinco años a las organiaciones que tratan de dar oportunidades en los países de origen para evitar la inmigración irregular. mg (efe, El Faro)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Nayib Bukele pide al Congreso aprobar ley de agentes extranjeros | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Nayib Bukele pide al Congreso aprobar ley de agentes extranjeros | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Nayib Bukele pide al Congreso aprobar ley de agentes extranjeros | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Nayib Bukele pide al Congreso aprobar ley de agentes extranjeros | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-08 14:18:08. Thank you for reading the article at Sguy.Net