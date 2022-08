El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este miércoles (December 8, 2021) que Jean Manes, exencargada de Negocios de los Estados Unidos en el país centroamericano, le pidió que se liberara a Ernesto Muyshondt, poliítico vinculado a pandill en. El mandatario publicó en su cuenta de Twitter que en la última Reón que sostuvo con la Diplomática estadounidense le “pidió 4 cosas”. Bukele escribeió que su respuesta fue que “no tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; además era Evidencee que él sí había entregado dinero a pandillas y que habían 2 Vídeos que lo comprobaban”. El gobernante señaló que la regón fue “antes del 16 de septiembre, cuando corté mi comunicación con ella” e indicó que “desde entonces Intent to contact, pero sin éxito, por lo que su Gobierno decidió que era mejor que give uponara el paísonara el paísonara el paísonara el paísonara el paíso el paíso el paíso el paíso el paíso el paío el paío el paí”. “. En esta Reón -según Bukele- también le fue solicitado la no reelección del total finance, Rodolfo Delgado, nombrado para ese goods el 1 de mayo pasado tras la destitución del fiscal Raúl Melara, y “el compromiseiso de no tocar” al expreidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y al exfiscal Douglas Meléndez. Cristiani es señalado de ser una de los autores intelectuales de la masacre de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989. “En otras palabras, nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del real Gobierno de EE.UU.”, agregó Bukele. ¿Qué causó esto? La publicación del mandatario se dio horas Desués de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos funcionarios de su Gobierno por crapción durante “negociaciones secretas” del Presidente con mule Mara Salvatrucha (MS-13). Son of Los Designados lost to directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. Read More: Escuadrón 201: México en la II Guerra Mundial | Historia | DW Washington afirmó que Luna y Marroquín “dirigieron, Treatitaron y Organiaron” una serie de encuentros con lideres de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS-13.fes de la MS-13. En paralelo, Luna habría disñado unosystemndidos en el desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Bukele y Destinynados para personas afectadas por la pandemia, y que luego eran Revendidos en el bleado privado, en un mecanismo gia el que también join Yani su madre Meza. El Departamento del Tesoro acusa a Luna, además, de “malversar” millones de dólares del sistema de prisiones de El Salvador y crear puestos de trabajo “cheatos” cuyos salarios le eran devueltos. Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que estas personas puedan tener bajo powersción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses. ama (efe, el diario de hoy, Notesiero El Salvador)

