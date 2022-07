El Partdo Nuevas Ideas (NI), que el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional (Gana), que lo llevó al poder en 2019, obtenían juntos mucho Más de la mitad de los sufragios para el Parlamento, según un escrutinio preludr del 89.43% de los votos, difundido este lunes (01.03.2021) por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De la mano de la imagen de Bukele, una de los Presidentes Más popular of Latinoamérica y que gobierna a golpe de mensajes en Twitter, el partido Nuevas Ideas (NI) concretó su ascensión meteórica en la poliítica salvadoreña. De acuerdo con el conteo del TSE, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), que ya han sido gobierno y mandaban en el Congreso, serán minoría. Preliminary con base a los resultados, el Parlamento salvadoreño para el período 2021 – 2024 estaría contado por 52 diputados de Nuevas Ideas, cinco de GANA y siete de la alianza Nuevas Ideas –Gana, según un balance temporarily del portal El Salvador .com . Esos “datos muestran que los partidos aliados al Gobierno suman 64 curules, es decir, Más de la mayoría calificada”, agregó la publicación. Los grandes perdedores Los grandes perdedores son la derechista Arena, que pasará de 37 diputaciones a tan solo 7 Escapeños, y el FMLN, que verá Reduceida su presencia parlamentaria de 23 asientos a tan solo 5. Los partidos restantes tensrían un lawlador cada una. El conteo preludr permite al TSE marcar la cantidad de votos que Recogbe cada Organiación política, pero será el martes que el conteo of Justice Distributionuirá los 84 Escapeños del Congreso Unicameral. Read More: Un asteroide pasó rozando la Tierra sin que los astrónomos lo detectaran | Ciencia y Ecología | DW Con una mayoría secureuta, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cules ha tenido disputas. Y si alcanza la mayoría calificada (56 Escapeños), podrá emprender además reformas de calado, como las consucionales. jc (afp, efe, El Salvador.com, La Prensa Gráfica)

