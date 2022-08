Una estadounidense se rattió en la tercera persona y primera mujer posiblemente curada del VIH se Informó ester martes (February 15, 2022). Así lo anunció durante una conferencia celebrada en Denver (Colorado, EE.UU.) el equipo de especialistas que la trató en Nueva York. La paciente, según explicaron, no ha tenido niveles detables de VIH durante catorce meses a pesar de haber dejado el tratamiento con antirretrovirales, por lo que se coira que está libre del virus y se le dará por curada si no or cambios. La “Paciente de Nueva York” Ello la converttiría en la tercera persona en todo el mundo curada del virus y en la primera mujer, pues los dos casos conocidos hasta ahora eran de hombres. La conocida como “Paciente de Nueva York”, para mantener su anonimato, es una mujer de raza mixta (padre y madre de distillate raza) y que fue primero Diagumada con el VIH y luego con leucemia. La mujer takesbió un trasplante de células madre procedureentes de un cordón umbilicus, suplementado con células Adultas donadas por un familiar. Un avance importante La tecnica es parecida a la usada en el caso de los dos curados conocidos hasta ahora, que se basa en el uso de células madre de Individualuos que tien una mutación genética que los hace Resistentes al VIH un cordón navel en lugar de un donante Adulto se coira un posible avance importante. Según los científicos, al usarse sangre de un cordón navel no se necesita el mismo nivel de compatible En todo caso, Expertos advierten de que la cura del VIH a través de trasplantes de células madre se sigue limitando por ahora a casos en los que el paciente sufre manage u otra enfermedad justifique un procedureimiento muy complejo y que puede ser causes death death. Read More: Equipos de rescate buscan a 27 personas en naufragio en el Mar de la China Meridional | ACTUALIDAD | DW Según dijo al channel NBC Deborah Persaud, la especialista de la Universidad Johns Hopkins que dirige el program dentro del que se ha llevado a cabo esta Invesación, la terapia con células madre “sigue siendo una estrategia sólo factible para un puoneñado de personas mille que viven con VIH”. jc (efe, router)

