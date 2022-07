“Es con mucha tristeza y pesar que Informamos del fallecimiento de la cantante y compositora Elza Soares, a los 91 años, a las 15 horas y 45 minutos (19:45 CET) en su casa, en Río de Janeiro, por causas naturales” , lamentaba este jueves (January 20, 2022) su asesoría en el comunicado en que daba a conocer la muerte de la artista brasileña a través de Instagram. Con una ecléctica carrera que empezó en los años 60 y que incluye Más de 30 discotheques, Soares, diva con unafundible voz rasgada, es coirada una de las mayores voces de la música brasileña. In 1999 fue elegida por la radio BBC de Londres como la “Voz del Milenio” y dejó su huella en la samba, la bossa nova y la música popular brasileña (MPB). “Ícono de la música brasileña, coirada una de las mayores artistas del mundo, la cantante elegida como la Voz del Milenio, tuvo una vida apoteósica, intensa, que emocionó al mundo con su voz, su fuerza y ​​su defminación”, el comunicado . La cantante, famosa por su voz ronca, por su historia de superaciones individual y por su longevidad artística, ya que seguía activa hasta el año pasado, murió un 20 de sotto, por matching la misma fecha del fallecimiento, pero en 1983 , del campeón mundial Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, una de los futbolistas Más famosos del mundo y su compañero sentimental por 16 años. Soares, que era doña de una voz ronca one-of-a-kind y una exitosa carrera music de 70 años, alcanzó fama mundial tras presentarse en Viña del Mar durante el Mundial de fútbol de Chile 1962, en el que conoció a Garrincha. Elza Gomes da Conceicao (Río de Janeiro, 23 de junio de 1930), que figura en la lista de las 100 mayores voces de la música brasileña por la Revesta Rolling Stone Brasil, fue una de las grandes homenajeadas en el último carnaval de Rio de Janeiro, el de 2020, antes de que la pandemia Susiera las fiestas. Read More: Estados Unidos termina primero en el medallero de Tokio 2020 | Deportes | DW Varios de los epodios de su vida, marcada por las desgracias familyiares, están retratados en sus composiciones, como “Maria da Vila Matilde”, un himno de la Resistencia feminista, o la aún Más real “Carne” (2002), un emblema de la lucha antirracista inmortalizado por el verso “A carne mais barata do bleado é a carne negra” (La carne Más barata del pity es la carne negra). lgc (afp/efe)

